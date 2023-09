Cryptomonnaies : comment le G20 et le FMI veulent limiter les risques

Ils ont présenté jeudi une feuille de route...

(Boursier.com) — Le Conseil de stabilité financière du G20 et le Fonds monétaire international (FMI) veulent contenir les risques liés aux cryptomonnaies... Ils ont établi jeudi une feuille de route, avec différentes mesures pour combler le non-respect des lois existantes.

Selon ce document, bon nombre des avantages annoncés des crypto-actifs, telles que des opérations transfrontalières moins chères et plus rapides et une plus grande inclusion financière, ne se sont pas encore matérialisés...

Ombre sur l'efficacité des banques centrales

"L'adoption généralisée des crypto-actifs pourrait nuire à l'efficacité de la politique monétaire, contourner les mesures de gestion des flux de capitaux, exacerber les risques budgétaires, détourner les ressources disponibles pour financer l'économie réelle et menacer la stabilité financière mondiale", indique-t-il.

La feuille de route fixe des délais pour que les membres du FMI et du G20 mettent en oeuvre les récentes recommandations du Conseil de stabilité financière et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), une association de régulateurs des marchés mondiaux des valeurs mobilières en vue de réglementer les crypto-monnaies.

Nouvelle étape

Elle marque une nouvelle étape dans la réglementation du secteur, avec des approches plus strictes après l'effondrement de la plate-forme d'échange de crypto-actifs FTX en novembre dernier, qui a ébranlé les marchés et entrainé des pertes pour les investisseurs.

"Une réponse politique et réglementaire globale pour les crypto-actifs est nécessaire pour faire face aux risques qu'ils représentent pour la stabilité macroéconomique et financière", indique le document, qui sera présenté aux dirigeants du G20 lors du sommet ce mois-ci à New Delhi.

L'UE mène la danse

L'Union européenne a adopté en avril la première série de règles pour encadrer le marché des cryptoactifs, mais ailleurs, l'approche est plus inégale face à un secteur sans frontières où la fraude et la manipulation sont "monnaie courante".

Le texte prévoit également que les gouvernements évitent les déficits importants qui pourraient conduire à une inflation qui mettrait à mal les monnaies fiduciaires et encouragerait les substituts tels que les crypto-monnaies, indique le document. Le traitement fiscal des cryptoactifs devrait également être précisé, ainsi que la manière dont les lois existantes s'appliquent au secteur...