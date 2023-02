Cryptomonnaies : comment la Corée du Nord fait main basse sur les monnaies virtuelles

Les pirates nord-coréens sont parvenus à dérober des montants record, selon un rapport de l'ONU.

(Boursier.com) — La Corée du Nord a dérobé en 2022 une quantité record d'actifs de cryptomonnaie, ciblant les réseaux de compagnies étrangères de l'aérospatiale et de la défense, selon un rapport des Nations unies dévoilé par Reuters... Pyongyang fait usage "de techniques informatiques de plus en plus sophistiquées pour pénétrer dans des réseaux numériques liés à la finance en ligne, et pour voler des informations potentiellement précieuses, notamment pour ses programmes d'armement", écrivent les enquêteurs chargés de vérifier que la Corée du Nord respecte les sanctions de l'Onu.

Selon l'agence de presse, ils s'appuient sur des informations transmises par des pays membres des Nations unies et par des firmes de cybersécurité. Par le passé, ces enquêteurs ont accusé la Corée du Nord de recourir à des attaques informatiques afin de contribuer au financement de ses programmes nucléaire et balistique. Face à ces accusations, la Corée du Nord nie mener des attaques informatiques.

Un rapport de Chainalysis publié la semaine dernière montrait déjà que les pirates coréens avaient été particulièrement actifs en 2022. Selon ses conclusions, le régime subirait de graves difficultés financières, assommé par les sanctions internationales, et aurait poussé en faveur des vols de monnaies virtuelles pour se renflouer...

Plus d'un milliard d'euros de butin

Selon le rapport de l'ONU, la Corée du Sud estime que des pirates informatiques liés à Pyongyang ont dérobé l'an dernier des actifs d'une valeur totale de 630 millions de dollars. Une entreprise de cybersécurité estime quant à elle le "butin" nord-coréen en 2022 à plus d'un milliard de dollars.

"Les flux de la valeur du dollar américain en cryptomonnaie ont vraisemblablement affecté ces estimations, mais toutes montrent que 2022 fut une année record pour les vols d'actifs virtuels" par la Corée du Nord, est-il noté dans le rapport.

Du fait de techniques de plus en plus sophistiquées, retrouver les fonds dérobés est devenu plus difficile, indiquent encore les enquêteurs de l'Onu dans le document, qui devrait être rendu public plus tard ce mois-ci ou début mars, selon des diplomates. La plupart des attaques ont été menées par un groupe informatique contrôlé par le principal service nord-coréen de renseignement...