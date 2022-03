Cru exceptionnel pour la 61ème vente des Vins du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges

En forte progression par rapport à l'édition 2021...

(Boursier.com) — La 61ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges s'est tenue dimanche 20 mars. Le résultat de la vente de la récolte 2021 du domaine s'est élevé à 2.486.000 euros, soit une hausse de 29,28% par rapport à l'année précédente, affichant ainsi une forte progression par rapport à l'édition 2021 qui avait elle-même connu un grand succès. Un résultat exceptionnel pour ce millésime "typiquement bourguignon".

La Pièce de Charité a permis, quant à elle, de récolter 43.585 euros au profit d'APF France Handicap, représenté pour l'occasion par la chanteuse Elodie Frégé.

DES RESULTATS EN FORTE HAUSSE

Tenue traditionnellement au Château du Clos de Vougeot, la 61ème vente des vins des Hospices de Nuits était animée par le commissaire-priseur Hugues Cortot et l'expert en vins Aymeric de Clouet. La récolte 2021 permettait de proposer cette année 109 pièces de vin à la vente réparties en 18 cuvées différentes, dont une seule de vin blanc.

Le résultat de la vente de la récolte 2021 du domaine s'élève ainsi à 2.486.000 euros, soit +29,28% par rapport à l'année précédente (114 pièces en vente en 2021).

Le prix moyen pour une pièce de vin rouge est de 22.481,5 euros, contre 16.687,50 euros en 2021, soit +34,72% par rapport à la 60ème édition.

La cuvée Georges Faiveley - Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges -, quant à elle, comptabilise cette année la plus grande hausse du prix moyen pour les vins rouges. En effet, le prix moyen de cette pièce était de 30.500 euros en 2021, contre 51.000 euros cette année - soit +67,21%.

Notons également un record de vente pour l'unique pièce de vin blanc proposée aux enchères. La pièce de Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Terres Blanches Cuvée Pierre de Pême s'est vendue au prix de 58.000 euros, contre 27.000 euros l'année précédente (prix moyen des deux pièces vendues en 2021).

UN ENGOUEMENT DE PLUS EN PLUS IMPORTANT

Le millésime 2021 du domaine des Hospices de Nuits a largement mobilisé cette année encore : la forte croissance observée chaque année du nombre d'acheteurs s'est poursuivie cette édition, démontrant l'intérêt toujours plus important porté à ces vins.

La "pièce de charité" - une pièce de vin issue de l'assemblage des neuf Nuits-Saint-Georges Premiers Crus du domaine -, vendue par souscription, a permis de récolter 43.585 euros au profit d'APF France Handicap, principale organisation française de défense des droits et d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Cette somme permettra d'accompagner les personnes en situation de handicap dans l'accès au numérique et aux nouvelles technologies à travers le projet "inclusion et communauté numérique".

Elodie Frégé, marraine de l'association, était "très heureuse de pouvoir soutenir APF France Handicap qui prône les valeurs essentielles de solidarité, d'égalité et d'humanisme" dans le cadre d'un évènement qui se déroulait au coeur de sa Bourgogne natale... Pour l'occasion, elle a généreusement offert à l'assemblée un moment musical, au 3/4 de la vente, en interprétant un hymne connu dans le monde entier et fédérant ainsi toutes les nationalités présentes, "La Javanaise".