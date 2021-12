Croissance : l'Insee reste optimiste pour le 1er semestre 2022

Malgré les incertitudes causées par le Covid-19, l'Insee estime que le solide rebond du PIB se poursuivra fin 2021 et au premier semestre 2022. L'inflation risque cependant de peser sur le pouvoir d'achat des ménages français.

(Boursier.com) — L 'Insee a publié mardi soir sa dernière note de conjoncture de l'année 2021, et se montre plutôt rassurant sur l'évolution de la croissance d'ici à la mi-2022, malgré les incertitudes causées par la 5e vague de Covid-19 et l'apparition soudaine du variant Omicron fin novembre.

Ainsi, selon l'institut national de la statistique, la croissance du PIB progresserait de 0,5% pendant les trois derniers mois de 2021, ce qui porterait la croissance annuelle à 6,7%, un plus haut depuis... 52 ans ! La Banque de France a elle aussi estimé la semaine dernière que la croissance française atteindrait 6,7% cette année, après la forte chute de 8% en 2020, sous le poids de la pandémie de coronavirus.

Un acquis de croissance de 3% à la mi-2022

Ensuite, ce rythme solide de reprise devrait se poursuivre, avec une croissance de 0,4% au premier trimestre 2022, puis de 0,5% entre avril et juin. Au printemps 2022, les effets de la crise sanitaire sur l'économie seraient alors effacées, le PIB français se situant fin juin à 1,4% au-dessus de son niveau de la fin 2019, avant la première vague de Covid-19.

"L'acquis de croissance à mi-année (c'est-à-dire le taux de croissance annuel que l'on obtiendrait pour 2022 si l'activité économique restait figée aux troisième et quatrième trimestres à son niveau prévu pour le deuxième) s'élèverait à 3%", précise l'Insee, dans sa note de conjoncture de décembre.

Les économistes de l'Insee relèvent des "points de vigilance" devenus plus saillants, qu'il s'agisse des tensions inflationnistes ou du retour de l'incertitude sanitaire. Concernant le Covid, la note de conjoncture se base sur l'hypothèse que les restrictions sanitaires ne se durciraient pas davantage, ne pesant qu'à la marge sur le dynamisme de la reprise au niveau macroéconomique, et que les difficultés d'approvisionnement persisteraient en partie, ne se dissipant que lentement.

Poursuite de la décrue du chômage

Le retour des incertitudes sanitaires pourrait reporter dans le temps la reprise du secteur des transports et du tourisme international. En octobre, encore un tiers des entreprises -contre près de la moitié un an plus tôt- estime ainsi que les mesures liées à la ­crise sanitaire affectent leur productivité. La reprise des prochains mois sera portée essentiellement par les services, et dans une moindre mesure par l'industrie, alors que l'hôtellerie-restauration et les transports continueraient de souffrir des vagues épidémiques.

Le marché de l'emploi devrait continuer de s'améliorer grâce à la reprise qui se traduirait par des créations d'emplois dynamiques - 153.000 au deuxième semestre 2021, puis 80.000 pendant les six premiers mois 2022. Le taux de chômage fléchirait ainsi à 7,6% à la mi-2022 contre 7,8% à la fin 2021.

Inflation supérieure à 2,5% au 1er semestre 2022, pesant sur le pouvoir d'achat

L'Insee se montre relativement peu inquiète de l'inflation, qui devrait se stabiliser légèrement au-dessus de 2,5% à l'été 2022, en formulant l'hypothèse que les prix du pétrole et des matières premières se stabiliseront. La contribution de l'énergie à l'inflation diminuerait donc, mais celle des produits manufacturés augmenterait, reflétant avec retard la très vive hausse des prix de production de l'industrie (+14% sur un an en octobre 2021), estime l'Insee.

L'inflation devrait ainsi peser sur le pouvoir d'achat des ménages l'an prochain, qui pourrait marquer le pas après une progression de 2,2% en 2021. En 2022, "les salaires nominaux seraient relativement dynamiques, mais leur progression en termes réels serait plus contenue", note ainsi l'Insee. A la fin juin 2022, l'Insee estime alors que l'acquis de pouvoir d'achat moyen serait négatif, à -0,2%.

Le taux d'épargne devrait diminuer légèrement

A l'automne 2021, la hausse des prix de l'énergie a pesé sur le budget des ménages, mais leur pouvoir d'achat a toutefois été maintenu grâce notamment à l'"indemnité inflation" de fin d'année (100 euros pour toutes les personnes gagnant moins de 2.000 euros nets par mois). Le pouvoir d'achat devrait cependant reculer mécaniquement en 2022 par contrecoup, et les ménages seraient amenés à puiser dans l'épargne accumulée pendant les confinements.

Compte tenu de l'évolution prévue de la consommation, le taux d'épargne des ménages, très élevé pendant les confinements, redescendrait autour de 16% à la mi-2022, un niveau toutefois encore un peu supérieur à celui d'avant-crise (15%).