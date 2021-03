Crise : un milliard d'euros en plus pour l'industrie

Crise : un milliard d'euros en plus pour l'industrie









Le gouvernement français accélère le déploiement de son plan de relance économique, qui soutient notamment l'aéronautique et l'agroalimentaire.

(Boursier.com) — Le gouvernement français accélère le déploiement de son plan de relance économique... Il a décidé de débloquer un milliard d'euros supplémentaires pour venir en aide au secteur de l'industrie, a déclaré lundi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

La France a présenté en septembre un plan de relance de 100 milliards d'euros visant à éviter que la crise sanitaire liée au coronavirus ne provoque un effondrement de la deuxième économie de la zone euro, tout en préparant le pays aux défis de la prochaine décennie.

Aéronautique, agroalimentaire

Le plan met l'accent en particulier sur l'industrie, un secteur qui peine à être compétitif et qui dépend en grande partie de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et des marques de luxe.

Dans le milliard d'euros supplémentaire figurent 600 millions d'euros de crédits d'impôt destinés à encourager les entreprises l'industrielles à investir dans les technologies numériques, a précisé le Bruno Le Maire.

Agrandir ou transférer en France

Le ministère mettra également à disposition 150 millions d'euros supplémentaires de subventions pour les entreprises relevant de l'industrie pour qu'elles agrandissent leurs usines actuelles et 250 millions d'euros de plus de subventions pour les entreprises du secteur qui choisissent de transférer leurs usines en France.

D'après le ministre de l'Economie, les fonds du programme de relance ont été déployés plus rapidement que prévu avec 11 milliards d'euros dépensés l'an dernier et 16 milliards d'euros supplémentaires déjà investis cette année. A cela, a-t-il poursuivi, s'ajoutent plus de 10 milliards d'euros de réductions d'impôts liés à la production.

Accélérer le déploiement

Selon Bruno Le Maire, le gouvernement est en passe d'atteindre un objectif de déploiement de 40 milliards d'euros cette année, tandis que l'objectif de croissance économique est fixé à 6% cette année malgré les restrictions sanitaires.

"Mon objectif c'est d'accélérer le déploiement de cette relance, quelle que soit la situation sanitaire et j'insiste là-dessus. La situation sanitaire ne doit pas être un obstacle au déploiement de France Relance et au déploiement du crédit de la relance sur les territoires", a-t-il déclaré à la presse.