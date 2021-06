Crise sanitaire : les fondations et fonds de dotation innovent...

Crise sanitaire : les fondations et fonds de dotation innovent...









Depuis 2001, tous les quatre ans, l'Observatoire de la philanthropie mène une grande étude nationale sur les fondations et les fonds de dotation...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Fondation de France publie le Baromètre annuel de la Philanthropie 2021, réalisé par l'Observatoire de la Philanthropie... "Alors que la pandémie de la Covid a bouleversé toute notre société, cette édition révèle une belle résistance du secteur des fondations et des fonds de dotation, qui sont 4.700 en activité aujourd'hui. Face à la crise, les fondations ont fait preuve d'une forte réactivité et capacité d'adaptation pour maintenir et renforcer leurs engagements, mettant en oeuvre rapidement des actions ciblées vers les populations les plus touchées" commente la Fondation.

Malgré la pandémie, un dynamisme confirmé en 2020 pour le secteur de la philanthropie

En 2020, le secteur des fondations a poursuivi sa progression à un rythme soutenu (+5% en un an) : le nombre d'entités en activité a progressé de 239, dont 85 fondations et 154 fonds de dotation. Au total, on compte 2.700 fondations et près de 1.950 fonds de dotation en activité. Face à la crise sanitaire, un engagement fort de la majorité des fondations et fonds de dotation En 2020, un quart des fondations et fonds de dotation a développé son activité, notamment les structures gestionnaires d'hôpitaux et de maisons de retraite...

Cependant, environ 2 sur 5 ont dû ralentir leurs activités, voire les interrompre pour 28% d'entre elles. Les fondations et fonds de dotation interrogés ont plus souvent connu une hausse de leurs dépenses (+34%) que de leurs ressources (+23%), en raison de l'augmentation des montants engagés pour mener leurs actions d'intérêt général. Et la tendance devrait se poursuivre : près d'un tiers des fondations et fonds de dotation a déjà prévu, au-delà de 2020, d'augmenter ses dépenses pour répondre à la crise...

Un constat s'impose : 85% des fondations et fonds de dotation ont maintenu les subventions qu'ils avaient prévu de verser à leurs bénéficiaires. Un signe fort du soutien qu'ils ont tenu à apporter aux associations durant cette période.

Des fondations et fonds de dotation agiles face aux nouveaux enjeux

Durant la crise sanitaire, le secteur a montré une forte capacité d'adaptation : les fondations ont su innover en développant de nouvelles actions, notamment en direction des enfants et des jeunes. Viennent ensuite les personnes en difficulté économique, les personnes âgées, les familles et les personnes malades ou en situation de handicap. L'action sociale reste le domaine d'intervention prioritaire...

La quasi-totalité de celles qui ont mis en place de nouvelles actions ou de nouveaux partenariats vont les poursuivre au-delà de la crise : par exemple, les Fondations Groupe Primonial et BNP Paribas, toutes deux abritées à la Fondation de France, ont décidé de continuer respectivement à agir auprès des jeunes en souffrance psychologique, et à accompagner les associations mobilisées auprès des plus vulnérables (personnes sans-abri, âgées, malades ou isolées).

Révision stratégique

Enfin, 4 fondations sur 10 ont prévu de réaliser un travail de révision stratégique à partir des enseignements tirés de leur action pendant la crise sanitaire. C'est le cas par exemple de la Fondation Autonomia, qui a revu sa stratégie d'action auprès des personnes isolées et dépendantes en rupture de soins. Le secteur démontre ainsi sa capacité à réorienter son action face aux nouveaux défis auxquels il est confronté...

"Malgré la crise, la progression du nombre et de l'activité des fondations et des fonds de dotation témoigne de la mobilisation exceptionnelle et indéfectible du secteur de la philanthropie pour répondre aux urgences sanitaires et sociales auxquelles nous sommes confrontées. Dans un contexte bouleversé, l'engagement philanthropique a démontré toute sa pertinence, mais aussi sa capacité d'innovation et d'adaptation aux besoins prioritaires. Après la réponse à l'urgence, les fonds et fondations travaillent d'ores et déjà à la réorientation de leur stratégie pour s'adapter aux défis du monde post-Covid", déclare Axelle Davezac, Directrice générale de la Fondation de France.