Crise sanitaire : 2/3 des Français vont réduire leur consommation pour épargner davantage !

"L'épargne des Français déjà record, et déjà en nette hausse depuis le confinement, va encore s'accentuer à l'avenir par peur de la crise", selon une étude Odoxa pour 'BFM Business', 'Challenges' et Aviva.

(Boursier.com) — Alors que 2020 a été une année record pour l'épargne en France, la tendance à épargner devrait se poursuivre en 2021... Selon le baromètre Odoxa pour 'BFM Business', 'Challenges' et Aviva, 65% des Français ont en effet prévu de réduire leur niveau de consommation pour essayer d'épargner davantage.

"L'épargne des Français déjà record, et déjà en nette hausse depuis le confinement, va encore s'accentuer à l'avenir par peur de la crise", explique ainsi l'enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 27 et 28 janvier 2021 selon la méthode des quotas.

Dans le détail, ils seront même 73% à épargner davantage cette année parmi "les cadres et les femmes, principaux 'drivers' de la consommation globales des ménages". Par ailleurs, 33% des personnes interrogées auront plutôt tendance "à maintenir ou même à augmenter" leur niveau de consommation par rapport à ce qu'ils épargnent...

Inquiétudes pour l'avenir

Pour rappel, l'épargne des Français a atteint 130 milliards d'euros l'an dernier, selon les dernières estimations de la Banque de France, la succession de confinements ayant permis à une partie d'entre eux de mettre plus d'argent de côté que d'habitude en 2020. Cette épargne pourrait grimper à 200 milliards d'euros en 2021 !

Cette tendance est largement liée au climat d'incertitude face à la crise sanitaire... "Le moral économique des Français poursuit sa descente aux enfers en février : il perd encore 3 points pur tomber à 84% de défiance en l'avenir", souligne l'étude. Cette défiance en l'avenir est majoritaire, et en nette hausse, que ce soit pour soi-même (51% de "défiants) et surtout pour l'avenir de la situation économique du pays (80%).

Les Français consomment davantage par Internet

L'étude s'est également intéressée aux conséquences de la crise sanitaire sur les comportements d'achat, de consommation, de travail et d'épargne des Français... Ainsi, 46% des personnes interrogées assurent consommer davantage par Internet, 37% utilisent plus qu'avant la livraison à domicile et 36% "explosent leurs dépenses de bricolage".

"L'épargnant lui aussi est concerné par la rupture produite par le Covid : 1 Français sur 5 (20%), soit près de la moitié des épargnants actifs, ont modifié leur stratégie d'épargne, notamment en se tournant vers des placements plus dynamiques", selon l'enquête...