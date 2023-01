Crise énergétique : la CLCV appelle à reporter la fin des tarifs réglementés du gaz

Selon l'association de défense des consommateurs, le tarif réglementé de vente de gaz pour les particuliers, qui disparaîtra la 1er juillet, présente un "caractère protecteur" dans un marché devenu "toxique"...

(Boursier.com) — A partir du 1er juillet prochain, l'ensemble des tarifs réglementés du gaz disparaîtront. En d'autres termes, le prix du gaz naturel sera soumis à l'offre de marché, alors que les tarifs réglementés de vente (TRV) d'énergie sont d'ordinaire fixés par les pouvoirs publics. Une fin redoutée par la CLCV, qui a adressé un courrier le 7 décembre dernier au président de la République pour lui demander de reporter la fin du TRV du gaz pour les particuliers.

"Nous tenons à vous faire part de nos plus vives inquiétudes quant à la fin, programmée au 30 juin 2023, du tarif réglementé de vente du gaz (TRVg)", écrit dans cette lettre dévoilée ce mardi l'association de défense des consommateurs, engagée sur les questions d'énergie, précisant que ce sont 2,6 millions de ménages qui devront "renoncer au tarif réglementé du gaz et souscrire à une offre de marché".

Pour la CLCV, "l'expérience de la présente crise" a montré "le caractère protecteur de ce tarif", faisant valoir que "la crise a mis en exergue une qualité 'nouvelle' des TRV, en électricité et en gaz, qui est tout simplement celle de la sécurité contractuelle".

"Une très grande toxicité sur les autres offres du marché de détail"

"Nous savons bien que les personnes abonnées au TRV connaissent très peu de litiges tandis que la crise de l'énergie, par le manque de couverture marché des fournisseurs, a induit une très grande toxicité sur les autres offres du marché de détail", souligne l'association, expliquant que dans ce contexte, "les tarifs réglementés représentent une sécurité qui n'existe chez aucun autre contrat de fourniture".

Selon l'association, les comparateurs d'énergie "ne sont ici d'aucun secours"..."S'ils permettent de détecter la meilleure offre tarifaire à un moment donné, ils n'offrent aucune garantie quant à l'évolution de ce tarif et ses conditions informationnelles ou contractuelles", pointe-t-elle, tout en prévenant que demander aux ménages de rechercher une nouvelle offre fera prendre "un risque très élevé d'insécurité contractuelle qui peut induire un préjudice économique massif pour ces consommateurs".

Un report de deux ans demandé

Revenant sur mesures prises par le gouvernement en termes de bouclier tarifaire, la CLCV affirme que la suppression du tarif réglementé fera peser "un risque réel de précarisation du bouclier tarifaire pour le gaz"..."Il nous semble indéniable que l'existence d'un tarif réglementé, et des offres de marché adossées à ce tarif, induit une balise concrète pour le bouclier tarifaire et il nous semble très hasardeux de penser qu'un indice statistique publié par le régulateur aura les mêmes propriétés", regrette-t-elle.

Ainsi, l'association demande d'amender la loi de novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui amorcera la disparition des TRV, et de prononcer "un report de deux ans" de la fin du tarif réglementé de vente de gaz. "L'Europe a autorisé depuis un an les Etats à prendre des mesures transitoires d'urgence dans le domaine des prix des énergies. Dans cette perspective, ce report constitue une mesure modérée et pragmatique que pourra aussi parfaitement comprendre le Conseil d'Etat", estime-t-elle...