Crise énergétique : des ballons d'eau chaude coupés à partir de la mi-octobre ?

Un arrêté publié au Journal officiel va permettre à Enedis de déprogrammer à distance les ballons d'eau chaude de certains clients, qui se rechargent en heures creuses, entre 12h et 14h...

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement souhaite encourager les comportements permettant de réduire les consommations aux moments les plus tendus dans le cadre du plan de sobriété, un arrêté publié le 27 septembre dernier au Journal officiel va permettre à Enedis de suspendre le signal d'enclenchement automatique pendant un créneau d'heures creuses de la journée, via les compteurs Linky en cas de besoin. Cela aura pour effet l'impossibilité de faire fonctionner certains équipements.

Repéré lundi par l'UFC-Que Choisir, ce texte va concerner, cet hiver, "de nombreux usagers ayant souscrit une offre d'électricité en heures pleines/heures creuses", affirme l'association de consommateurs. Cet arrêté "relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité" précise qu'il s'agira d'une désactivation temporaire du "signal d'enclenchement des usages électriques pilotés", principalement les ballons d'eau chaude, et les fournisseurs d'électricité devront "informer leurs clients concernés avant la désactivation".

L'objectif de cette mesure, voulue par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, est de limiter le risque de coupures d'électricité au moment du pic de consommation de la mi-journée. Ainsi, Enedis pourra "suspendre l'alimentation électrique du cumulus à distance 2 heures durant, entre 11h et 15h30", explique l'UFC-Que Choisir, mais il s'agira dans les faits "de 12h à 14h".

Des conséquences "limitées"

Selon l'association, ces désactivations temporaires, qui débuteront le 15 octobre et seront maintenues au plus tôt jusqu'au 15 avril 2023 (et au plus tard jusqu'au 15 mai 2023), ciblent "les usagers équipés d'un compteur Linky et disposant d'un contrat heures pleines/heures creuses dont une partie des heures creuses se situe à la mi-journée", soit plus de 5 millions de ménages français.

"La mesure va sûrement faire beaucoup jaser, mais ses conséquences devraient être limitées si les usagers programment leur chauffe-eau électrique pour qu'il fonctionne sur les heures creuses de la nuit, et celles de l'après-midi après 14h", souligne l'UFC-Que Choisir, estimant ainsi que "hormis de gros besoins d'eau chaude au milieu de la journée, la mesure pourrait passer inaperçue".

"Economiser l'équivalent de 2,5 GW à 12h30 et de 1 GW à 13h"

"Si votre cumulus est programmé pour se chauffer la nuit, cela ne va strictement rien changer. Si vous l'avez programmé pour qu'il chauffe également la journée, durant ces fameuses heures creuses du midi, il sera automatiquement 'débranché' sans que vous n'ayez rien à faire", a également expliqué Enedis à 'BFMTV', indiquant que cette suspension temporaire devrait permettre "d'économiser l'équivalent de 2,5 GW à 12h30 et de 1 GW à 13h".

Enedis précise de son côté que "la mise en place de cet éco-geste" devrait plutôt concerner "4,3 millions de clients en France". Parmi eux, "des clients particuliers, professionnels et des collectivités locales ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et ayant choisi un abonnement "heures pleines/heures creuses" auprès de leur fournisseur d'électricité"...