Crise énergétique : chute de la consommation de gaz en France

- 14% !

(Boursier.com) — La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a annoncé mercredi une forte baisse de la consommation de gaz en France, "à deux chiffres", soit de l'ordre de 14%, depuis le mois d'août par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cette consommation "est corrigée des aléas climatiques", a-t-elle précisé.

Selon la ministre, cette tendance ne prend pas en compte "la consommation des centrales à gaz car pour protéger nos centrales nucléaires et les avoir en force pendant l'hiver, nous utilisons nos centrales à gaz".

Un signe de la sobriété des Français, en pleine crise de l'énergie, et alors que l'inflation inquiète ? Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France RTE a également fait état d'une diminution de la consommation française d'électricité (corrigée des aléas météorologiques) de l'ordre de 3 à 4% en septembre par rapport à la tendance du premier semestre, la baisse atteignant 8 à 9% pour les grands sites industriels raccordés au réseau public de transport d'électricité.

Sobriété énergétique

La ministre de la Transition énergétique a rappelé qu'elle avait demandé début juillet aux fournisseurs d'énergie des manières de "récompenser" leurs clients "qui font des économies d'énergie". Agnès Pannier-Runacher souhaite qu'ils mettent "en place des tarifs qui permettent d'aller au-delà de la simple baisse de facture lorsqu'on fait des économies d'énergie".

Ses équipes ont reçu des propositions de la part d'Engie, TotalEnergies et "d'autres petits fournisseurs". "EDF a fait des propositions, l'équivalent des heures pleines et heures creuses qui existaient déjà mais on n'avait pas le droit de les promouvoir donc aujourd'hui ils sont revenus et il y a un travail pour les représenter aux Français".