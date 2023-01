Crise de l'énergie : TotalEnergies propose aux TPE de revoir leurs contrats d'électricité

Le géant français reverra ses tarifs à partir de lundi, pour les ramener à un prix moyen de 320 euros le MWh...

(Boursier.com) — Alors que les artisans, notamment les boulangers, ont lancé de multiples alertes sur l'explosion de leurs factures d'électricité, Emmanuel Macron a demandé une renégociation des contrats "excessifs" passés entre les fournisseurs d'énergie et les TPE, en évoquant un prix de référence de 280 euros le mégawatt-heure (MWh).

Afin de tenir "compte de la baisse récente des prix de l'électricité", TotalEnergies a annoncé ce vendredi une mise à jour de sa grille tarifaire pour les très petites entreprises (TPE) et proposé d'appliquer ces nouveaux tarifs aux contrats signés récemment. Le groupe a également réclamé un dialogue avec les pouvoirs publics pour assurer la viabilité de sa propre activité en tant que fournisseur de gaz et d'électricité.

"Conscient de l'impact majeur des prix de l'électricité sur l'activité économique des TPE et au nom de la solidarité nationale, TotalEnergies Electricité et Gaz France veut se mobiliser pour les aider à faire face aux difficultés causées par cette crise énergétique sans précédent", a promis dans un communiqué le géant de l'énergie.

Les tarifs ramenés à un prix moyen de 320 euros le MWh

TotalEnergies a indiqué qu'il allait revoir ses tarifs à partir de lundi, pour les ramener à un prix moyen de 320 euros le MWh, "compte tenu de la baisse des cours de l'électricité observée en ce début d'année 2023". Il sera proposé aux TPE, qui ont signé un contrat entre le 1er août et le 30 novembre derniers, d'appliquer ce nouveau tarif avec effet rétroactif à la date de signature.

Pour mettre en oeuvre ces propositions, TotalEnergies Electricité et Gaz France, qui revendique sur son site internet 5 millions de clients, particuliers et professionnels, pour ses offres d'électricité et/ou de gaz naturel, disent vouloir "engager un dialogue constructif avec les pouvoirs publics".

Ils souhaitent "définir les mécanismes permettant à la fois de répondre aux demandes des TPE et à celles des fournisseurs d'électricité, intégrés ou non, d'exercer leur activité de production et distribution d'électricité dans des conditions économiquement viables", souligne TotalEnergies...