Crise à l'hôpital : "On va mettre une décennie" à améliorer la situation dit Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat se veut "cash" !

(Boursier.com) — Dans le cadre du Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne, Emmanuel Macron a prononcé ses voeux aux soignants et a dévoilé à cette occasion son plan et ses réponses concrètes face à un système de santé asphyxié, reconnaissant qu'une partie des revendications des personnels hospitaliers étaient "légitimes" et qu'il faut qu'elles soient entendues...

"Il y a une situation à laquelle on doit tous faire face et une responsabilité collective pour que nos compatriotes aient des soignants et puissent trouver pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs parents, une réponse... On va essayer de faire tout cela avec engagement, respect, intelligence", a expliqué le président de la République, assurant qu'il sera "dans la durée aux côtés de l'hôpital".

"On va mettre une décennie" à améliorer la situation, a prévenu le chef de l'Etat, qui est revenu sur les multiples crises que traverse le système de santé français. Il a notamment évoqué le 'numerus clausus' qui a limité les formations, une lourdeur administrative, les 35 heures qui ont "profondément perturbé l'hôpital", le vieillissement démographique...

"Sortir de la tarification à l'acte"

Conscient de "l'épuisement individuel et collectif" à l'hôpital, avec le sentiment de "jour de crise de fin", Emmanuel Macron a notamment proposé de "dégager du temps médical" et d'améliorer un système soumis à des tensions extrêmes ces derniers mois en raison, notamment, de trois vagues concomitantes d'épidémies de Covid-19, de grippe et de bronchiolite.

Concernant les annonces sur le plan financier, le président français a préconisé de sortir de la tarification à l'activité à l'hôpital dès le prochain projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), l'objectif étant de mettre en place une "rémunération basée sur des objectifs de santé publique", dont une part "structurante" doit s'appuyer sur l'atteinte ou non d'objectifs à l'échelle locale. "La tarification à l'acte a créé beaucoup de dysfonctionnements", a-t-il estimé...

10.000 assistants médicaux d'ici fin 2023

Pour améliorer le quotidien, le président a recommandé que le nombre d'assistants médicaux passe de 4.000 à 10.000 d'ici fin 2023. A plus court terme d'ici le 1er juin, il a demandé une réflexion collective sur le temps de travail, notamment confronté à "l'hyper rigidité" de la semaine des 35 heures, et une réorganisation des services pour que chacun prenne sa part et que les soins ne soient pas sacrifiés sur l'autel des raideurs administratives.

"Il faut que le service redevienne l'unité organique et humaine pour pouvoir organiser les choses", a affirmé le chef de l'Etat, prônant en outre l'instauration d'un "tandem administratif et médical" à la tête des établissements hospitaliers... Selon lui, les tourments du système de santé ne sont pas qu'une question de moyens, sachant qu'en "trois ans le budget santé avait augmenté de 50 milliards d'euros", un "rattrapage nécessaire".

Miser sur "le triptyque raisonnable"

Le président de la République a également appelé à l'instauration d'une prise en charge spécifique pour les patients chroniques et lancé le "chantier" de la rémunération du travail de nuit à l'hôpital, alors qu'une infirmière n'est par exemple rémunérée qu'un euro de plus de l'heure la nuit que pendant la journée. "Le défi des prochains mois, c'est de réussir à garder des soignants en place", a-t-il souligné, s'adressant aux personnels tentés de jeter l'éponge.

Pour l'avenir, le chef de l'Etat souhaite miser sur "le triptyque raisonnable" que sont "l'écologie, l'école et la santé". "Si on n'investit pas comme il se doit sur l'humain et tout ce qui l'environne, on peut faire tout ce qu'on veut sur les autres politiques publiques, on aura du mal à avancer", a-t-il prévenu...

"Bâtir un nouveau pacte de droits et de devoirs" avec la médecine libérale

Par ailleurs, Emmanuel Macron veut "bâtir un nouveau pacte de droits et de devoirs" avec la médecine libérale. "Nous allons mieux rémunérer les médecins qui assurent la permanence des soins et prennent de nouveaux patients", a-t-il encore promis...

Jeudi, des médecins libéraux ont manifesté à Paris à l'appel du collectif "Médecins pour demain" pour réclamer notamment un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros, ou encore la facturation des rendez-vous non honorés. Dans un communiqué commun, l'Ordre des médecins et les syndicats des médecins libéraux et hospitaliers ont déclaré être opposés "à une médecine à plusieurs vitesses".

En octobre dernier, le ministre de la Santé, François Braun a lancé le volet Santé du Conseil national de la refondation, toujours en cours, qui vise notamment à identifier les nouveaux enjeux et à "réparer" l'hôpital public et les urgences...