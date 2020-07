Crise : 25% des Français font part d'un intérêt plus fort pour l'épargne !

Avec un taux de 15% par an du revenu brut disponible en 2019, les Français figurent traditionnellement parmi les champions d'Europe de l'épargne...

(Boursier.com) — Selon un sondage réalisé par Happydemics pour le robo-advisor Birdee, la crise sanitaire a renforcé le côté "fourmi" des Français : 25% ont un intérêt plus fort pour l'épargne qu'avant, et 18% ont l'intention d'épargner davantage !

Avec un taux de 15% par an du revenu brut disponible en 2019, les Français figurent traditionnellement parmi les champions d'Europe de l'épargne. Une attitude confortée par la crise sanitaire selon un sondage sur "les Français et l'épargne" réalisé en ligne par Happydemics du 16 au 22 juin 2020.

Sur une population de 1.015 personnes de plus de 18 ans interrogées, 75% se déclarent plutôt "fourmi" - confirmant le fait qu'une majorité de Français restent attentifs à leurs dépenses et préfèrent mettre de l'argent de côté - tandis que 25% se considèrent comme "cigale" et ont plutôt tendance à consommer.

Tendance de fond

Depuis le déconfinement, la tendance se renforce : 25% des personnes sondées déclarent avoir un intérêt plus fort pour l'épargne qu'avant l'épidémie de Covid-19 débutée en mars.

Interrogés sur leurs habitudes de consommation, les Français qui prévoient des changements sont plus nombreux à vouloir épargner qu'à vouloir consommer : 18% vont davantage épargner, quand seulement 11% déclarent qu'ils vont davantage consommer. 72% vont quant à eux reprendre leurs habitudes. Ceux qui vont épargner ont pour principale motivation le fait d'anticiper l'avenir (43%) devant l'objectif de partir en vacances (34%).

Durable et responsable

L'investissement semble également profiter de cette préférence puisqu'à la question "Votre envie de faire travailler votre argent est-elle plus forte après cette crise ?", 44% répondent par l'affirmative - une proportion qui monte à 51% dans les moyennes et grandes villes... Parmi les thématiques d'investissement qui intéressent le plus les Français, l'investissement durable et responsable figure dans les réponses les plus fréquemment citées (43%). L'investissement risqué, à fort rendement potentiel, intéresse par ailleurs 26% des personnes sondées - un chiffre qui s'élève à 37% chez les 18-34 ans.

Autre tendance notable : pour investir, plus d'un Français sur trois est prêt à utiliser exclusivement une banque en ligne ou une application dédiée. A la question "Si vous ne deviez en choisir qu'un seul, quel moyen utiliseriez-vous pour investir votre argent ?", 15% choisiraient de n'utiliser qu'une application mobile - un chiffre qui monte jusqu'à 47% chez les personnes intéressées par l'investissement responsable !

"L'intérêt des épargnants pour les nouvelles formes d'épargne s'est accru pendant la crise, nous en avons eu la démonstration chez Birdee puisque sur la période de mars-avril, nous avons plus que doublé les versements réalisés par rapport à la même période en 2019. Nos actifs sous gestion ont augmenté de 13% depuis le 31 décembre, malgré l'effet marché", observe Gaël Minon, directeur de Birdee. "Nous notons également un rajeunissement des nouveaux inscrits avec une moyenne d'âge de 33 ans, contre 38 habituellement".