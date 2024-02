Créations d'entreprises : rebond en France au mois de janvier

Elles ont rebondi fortement dans les activités de services aux ménages, dans l'industrie et dans l'hébergement et restauration.

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises, tous types confondus, a rebondi sur un mois en janvier (+2,7% après -1,5% en décembre), selon les derniers chiffres de l'Insee publiés vendredi. La hausse des immatriculations de micro-entrepreneurs (+2,7% après une stabilité en décembre) et la remontée des créations d'entreprises classiques (+2,8% après -4,0%) expliquent cette embellie. Au total, 94.066 entreprises ont été créées en janvier, et parmi elles 34.360 entreprises classiques et 59.707 micro-entreprises.

En janvier, les créations ont augmenté dans la plupart des secteurs et atteint un niveau inégalé sur un mois depuis le début de la série en 2000. Elles ont rebondi fortement dans les activités de services aux ménages (+5,3% après -1,1%), dans l'industrie (+8,5% après -8,3%) et dans l'hébergement et restauration (+10,1% après -4,3%). À l'inverse, elles ont reculé dans les activités immobilières (-4,2% après +0,2%).

Hausse des créations au cours des trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées de novembre 2023 à janvier 2024 a augmenté nettement par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+6,0%). Cette hausse est portée par le dynamisme des créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur (+9,2%) et de celles d'entreprises individuelles classiques (+7,9%). À l'inverse, les créations de sociétés diminuent (-1,6%).

Sur cette période, le secteur des transports et entreposage est celui qui a contribué le plus à la hausse (+4.700 créations par rapport aux mêmes mois un an auparavant, soit une contribution* de +1,8 point). Au sein de ce secteur, la hausse est notamment due aux créations dans les "autres activités de poste et de courrier" (+3.000 créations au cours des trois derniers mois), qui comprennent notamment la livraison à domicile.