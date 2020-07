Création du fonds d'investissement pour soutenir les PME et les ETI de la filière aéronautique

Création du fonds d'investissement pour soutenir les PME et les ETI de la filière aéronautique









Avec une première levée de fonds de 630 ME

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Comme l'a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, le 9 juin dernier lors de la présentation du plan aéronautique, un fonds d'investissement pour accompagner les PME et ETI françaises a été créé... Il se dénommera Ace Aéro Partenaires et sera géré par Ace Management, filiale de la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital.

L'Etat confirme sa participation dans Ace Aéro Partenaires à hauteur de 200 millions d'euros, dont 50 ME de Bpifrance.

Les quatre grands donneurs d'ordre de la filière aéronautique française contribueront à ce fonds à hauteur de 200 ME (Airbus 116 ME, Safran 58 ME, Dassault Aviation 13 ME et Thales 13 ME), Tikehau Capital investissant de son côté, sur ses fonds propres, 230 ME.

Ace Aéro Partenaires disposera donc, dès sa création, de 630 ME d'encours à investir, un montant supérieur aux attentes initiales (500 ME).

1 Milliard d'encours

Bruno Le Maire a déclaré : "Je salue la mobilisation des industriels et de Tikehau Capital pour la création de ce fonds, qui va permettre, avec un montant supérieur à nos prévisions, de renforcer les fonds propres des PME et ETI stratégiques pour la filière et d'accompagner la consolidation du secteur. L'Etat est pleinement mobilisé pour soutenir la transformation de la filière, au service de l'emploi et de la décarbonation du transport aérien."

Après le succès de cette première levée de fonds, mobilisable dès aujourd'hui au service des PME et ETI de cette filière stratégique, Ace Aéro Partenaires vise rapidement l'objectif de disposer de 1 MdE d'encours, à travers de nouvelles levées de fonds...