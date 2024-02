CPF : une participation forfaitaire des salariés sera instaurée dès cette année

Selon Bercy, 10% du coût des formations sera désormais pris en charge par les bénéficiaires....

(Boursier.com) — Les salariés qui souhaitent se former vont devoir mettre la main à la poche... Dans le cadre des efforts du gouvernement qui souhaite réaliser des économies supplémentaires de 10 milliards d'euros, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, a annoncé qu'une participation forfaitaire des salariés au compte personnel de formation (CPF) sera mise en place dès cette année.

"On consacre 2 milliards au CPF. On va demander à celles et ceux qui en bénéficient de contribuer, c'était une décision qu'on avait prise en 2023, et on souhaite la mettre en oeuvre dès cette année", a-t-il expliqué ce lundi sur le plateau des "4 Vérités" sur 'France 2'.

Fin 2022, le gouvernement avait en effet évoqué l'idée de faire payer les salariés un reste à charge pour tout achat via son CPF. Un amendement avait même été déposé le 10 décembre 2022 dans le cadre du projet de budget de l'Etat pour 2023, visant à instaurer une participation proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

10% du coût des formations pris en charge

L'objectif était de garantir que les formations choisies restent pertinentes tout en contrôlant les dépenses liées au CPF, compte tenu de la prévision de réduction de l'allocation budgétaire par rapport à l'année précédente. Or, en septembre 2023, le gouvernement a indiqué que la mise en place de cette mesure était considérée comme moins urgente.

A lire aussi...

A la presse, Thomas Cazenave a également qualifié cette mesure de "juste" et "nécessaire" dans un contexte financier difficile pour les finances publiques, précisant que cela permettrait de réaliser des économies de l'ordre de 200 millions d'euros sur un total de 2 milliards. Ainsi, 10% du coût des formations sera désormais pris en charge par les bénéficiaires.

1,25 million de Français ont eu recours à leur CPF

En juin dernier, la Cour des comptes avait recommandé de faire participer les salariés au coût d'une formation suivie grâce au CPF. "Afin de ne pas dissuader les titulaires d'un CPF de l'utiliser, notamment les personnes disposant de faibles revenus, ce reste à charge devrait être fixé à un niveau assez bas, par exemple 5% ou 10% du coût de la formation, et modulé en fonction du niveau de qualification de la formation souhaitée par le bénéficiaire", avaient suggéré les sages de la rue Cambon dans un rapport.

Selon les données publiées par le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnels en novembre dernier, 1,25 million de Français ont eu recours à leur CPF en 2023.