CPF : pas de reste à charge en 2024, mais la "piste" n'est pas enterrée

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a affirmé que l'introduction d'un "ticket modérateur" pour l'utilisation du CPF restait "une piste à l'étude", mais qu'elle ne figurait pas dans le projet de budget de l'Etat pour 2024.

(Boursier.com) — Fin 2022, le gouvernement a proposé que les salariés paient un reste à charge pour tout achat via son compte personnel de formation (CPF). Un amendement avait été déposé le 10 décembre dernier dans le cadre du projet de budget de l'Etat pour 2023, visant à instaurer une participation proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. L'objectif est de garantir que les formations choisies restent pertinentes tout en contrôlant les dépenses liées au CPF, compte tenu de la prévision de réduction de l'allocation budgétaire par rapport à l'année précédente.

Or, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a récemment estimé que l'instauration de cette mesure était un sujet "moins urgent". "Grâce au nettoyage du catalogue des formations, à la lutte contre les fraudes et à la sécurisation du portail d'inscriptions, le CPF devrait finalement coûter un peu plus de 2 milliards d'euros en 2023, soit 400 millions d'euros de moins que prévu initialement", avait-il précisé dans une interview accordée à 'L'Opinion'.

Sur 'Sud-Radio' ce jeudi, le ministre a précisé que l'introduction d'un "ticket modérateur" pour l'utilisation du CPF restait "une piste à l'étude" et que le gouvernement continuait à y "travailler", mais qu'elle ne figurait pas dans le projet de budget de l'Etat pour 2024.

"Nous avons fait le ménage"

Olivier Dussopt a indiqué que les dépenses publiques liées au CPF vont être légèrement réduites en 2023, passant à 2 milliards d'euros, alors qu'"en 2022, le compte personnel de formation représentait 2,4 milliards d'euros de dépenses d'argent public". "Nous avons pris un certain nombre de mesures de chasse aux fraudeurs et amélioré la sécurité de la connexion au compte pour là aussi éviter les fraudes. Nous avons fait le ménage", s'est-il félicité.

Selon l'amendement déposé en décembre 2022, il s'agirait d'"instaurer une participation du titulaire, quel que soit le montant de droits disponible sur son compte lorsque ce dernier les mobilise en vue de financer une action de formation, une validation des acquis de l'expérience (VAE) ou un bilan de compétences".

"30% ce n'est pas la somme qui est prévue"

En mai dernier, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait suggéré que ce reste à charge soit de 30%. "Sauf lorsque l'employeur paie ou que vous êtes en situation difficile, par exemple si vous êtes chômeur", avait-il détaillé sur 'France Culture'.

Le ministre du Travail a toutefois apporté des clarifications : "30% ce n'est pas la somme qui est prévue, elle n'est pas arrêtée", a-t-il affirmé, expliquant que "ça peut être moins" et que "ça dépend du montant de la formation". Le reste à charge pourrait être imposé si "la formation choisie n'a pas de lien avec l'emploi qu'on occupe" ou "pas forcément de lien avec un projet professionnel".