CPF : le projet de reste à charge fait son retour

Le gouvernement s'est engagé à mettre rapidement en oeuvre cette mesure...

(Boursier.com) — Fin 2022, le gouvernement avait proposé que les salariés paient un reste à charge pour tout achat via son compte personnel de formation (CPF). Un amendement avait même été déposé le 10 décembre 2022 dans le cadre du projet de budget de l'Etat pour 2023, visant à instaurer une participation proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. L'objectif était de garantir que les formations choisies restent pertinentes tout en contrôlant les dépenses liées au CPF, compte tenu de la prévision de réduction de l'allocation budgétaire par rapport à l'année précédente.

Or, en septembre dernier, le gouvernement a indiqué que la mise en place de cette mesure était considérée comme moins urgente. Si l'introduction d'un "ticket modérateur" pour l'utilisation du CPF restait "une piste à l'étude", elle ne figurait pas dans le projet de budget de l'Etat pour 2024, avait alors précisé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur 'Sud-Radio'.

Alors que l'on pensait ce projet de reste à charge pour les salariés enterré, les députés de la majorité, sous la pression de Bercy pour trouver des économies, l'ont toutefois fait renaître, comme le rapporte 'BFMTV' ce lundi.

Des économies d'environ 400 millions d'euros

Aucun amendement ne sera introduit, mais le gouvernement s'est engagé à mettre rapidement en oeuvre cette mesure, qui pourrait générer des économies d'environ 400 millions d'euros. Le sujet sera soumis à une consultation avec les partenaires sociaux, et un décret sera publié au plus tard début 2024, selon un membre de la majorité. Les détails tels que le montant du reste à charge et les catégories de salariés concernés devront être définis.

Alors qu'a commencé, la semaine dernière, l'examen en commission des dépenses du budget 2024 à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, cité par 'Les Echos', a estimé que cette "franchise" sur le CPF lui "paraît responsable et juste".

Un reste à charge si "la formation choisie n'a pas de lien avec l'emploi qu'on occupe" ?

En mai dernier, le locataire de Bercy avait suggéré que ce reste à charge soit de 30%. "Sauf lorsque l'employeur paie ou que vous êtes en situation difficile, par exemple si vous êtes chômeur", avait-il détaillé sur 'France Culture'.

De son côté, le ministre du Travail avait affirmé en septembre : "30% ce n'est pas la somme qui est prévue, elle n'est pas arrêtée", expliquant que "ça peut être moins" et que "ça dépend du montant de la formation". Le reste à charge pourrait être imposé si "la formation choisie n'a pas de lien avec l'emploi qu'on occupe" ou "pas forcément de lien avec un projet professionnel", avait-il ajouté.