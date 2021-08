CPF : 10 à 12 millions d'euros détournés par des escrocs

Le Compte personnel de formation fait l'objet de très nombreuses arnaques.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il a beaucoup fait parler de lui depuis le printemps, avec le transfert des droits de formation... Le Compte personnel de formation est également scruté à la loupe car il est l'objet de très nombreuses arnaques. Formations professionnelles avec "des débouchés immédiats", cours "rapides et gratuits" pour apprendre une langue étrangère en quelques mois... Les escrocs ont saisi l'aubaine de cette mise en lumière pour multiplier les arnaques : entre 10 et 12 millions d'euros auraient été détournés selon la Caisse des dépôts, gestionnaire de la plateforme, révèle une enquête de franceinfo.

Les victimes ont payé leur formation, avant de voir cet argent disparaître, sans nouvelles de leur inscription. Les comptes ont été recrédités par la Caisse des dépôts. "Mais cet argent, ces 12 millions perdus, c'est l'argent public, du Trésor. C'est énorme", explique Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr, à franceinfo. La facture devrait d'ailleurs être plus lourde "car il y a bien évidemment des victimes qui ne se sont pas manifestées".

Nouvelles compétences

Les escrocs ont profité de la forte médiatisation autour du transfert des heures de Droit individuel à la formation (DIF) vers le CPF, qui permet lui aussi d'acquérir de nouvelles compétences tout au long de sa carrière. Grâce à des "campagnes massives d'appels, d'e-mails ou de SMS", ils ont pu récupérer les identifiants (e-mail et numéro de Sécurité sociale) nécessaires pour se connecter à la plateforme à la plateforme et la vider de ses crédits.

"Il leur a suffi d'appeler ou d'envoyer un SMS à plein de numéros au hasard. Cela ne coûte pas très cher, et vous allez forcément tomber sur des lignes actives, explique le patron de la plateforme. Et puis on sait qu'il y a des fuites de données personnelles chez LinkedIn et Facebook, donc ces gens-là [les fraudeurs] disposent aussi de bases de données assez complètes."

"Le CPF file dans les mains des truands", regrette Khadija Himmi-Cherifi, responsable de l'association de conseil en évolution professionnelle CEP paritaire Île-de-France. J'ai par exemple eu une dame qui voulait faire un perfectionnement Excel. Elle a été contactée par téléphone, a dit oui à une formation et a été ponctionnée de 2 000 euros de son compte CPF. Tout ça pour finalement ne recevoir qu'un bouquin."