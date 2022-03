Coworking : "Now Connected" s'enrichit de nouveaux espaces

Depuis 2021, BNP Paribas Real Estate élargit sa gamme de services et propose à ses clients une nouvelle offre immobilière : "Now Connected"

(Boursier.com) — Now Connected, l'offre de coworking proposée par BNP Paribas Real Estate et Now Coworking, s'enrichit de nouveaux espaces et donne l'opportunité à ses utilisateurs de bénéficier des services du réseau Now sur l'ensemble du territoire... Depuis plusieurs mois, les besoins de collaboration et d'échanges se sont accrus, tout comme la nécessité d'espaces hybrides.

Dans ce contexte, depuis 2021, BNP Paribas Real Estate élargit sa gamme de services et propose à ses clients une nouvelle offre immobilière : "Now Connected". Conçue et développée en partenariat avec des propriétaires, des investisseurs et des utilisateurs convaincus que l'immobilier doit apporter de nouvelles réponses à l'évolution du travail, Now Connected a déjà déployé six espaces sur le territoire et annonce l'ouverture de neuf nouveaux centres.

Destinés aux grands groupes, aux PME, aux start-ups, aux indépendants ou à toute personne, ces espaces de coworking proposent des aménagements fonctionnels, design et professionnels avec les services bureautiques et des services de vie au travail associés.

Pour les utilisateurs, les démarches d'inscription sont simples et cette solution leur garantit flexibilité et connectivité. Pour les investisseurs, le contrat d'exploitation à long terme sécurise l'engagement et leur offre une tranquillité d'esprit car les équipes de Now Connected les accompagnent tout au long du projet, de l'aménagement des espaces à la gestion des locataires.

6 espaces déjà ouverts depuis le lancement en mars 2021

Now Connected a ouvert trois espaces en 2021 et vient d'en ouvrir trois nouveaux en ce début d'année 2022... Quatre sont situés en Ile-de-France : le premier à ouvrir ses portes en mars 2021 a été le site "Now Portes de France" situé au pied du Stade de France à Saint-Denis. Le site met à disposition 1.300 m(2) d'espaces de travail collaboratifs. En mai, "Now Vision Défense" s'est ouvert à La Garenne-Colombes sur 1.500 m(2), en plein coeur de ville commerçant et passant... S'en est suivi en janvier dernier, "Now Opus 12", 1.100 m(2) au coeur du quartier d'affaires de La Défense, au 15e étage de la Tour Opus 12, à côté du centre commercial Westfield Les Quatre Temps et immédiatement accessible grâce au pôle de transports multimodal de la Défense. Enfin, début mars 2022, a ouvert le site "Now Paris 14", 2.200 m(2) en plein coeur du quartier dynamique de Montrouge, à proximité de la Porte d'Orléans.

A Lille, Now Lilleurope propose 1.100 m(2) ouverts depuis octobre 2021. Situé au coeur du quartier d'affaires d'Euralille, au pied des gares TGV Lille Europe/Lille Flandres et du centre commercial, il est un très bon complément à l'offre de la tour dont les services et l'accueil ont largement été repensés par l'opérateur et le propriétaire.

Enfin, en sortie de l'autoroute A13, face au Zénith de Rouen, Now Rouen Sud est une incursion dans l'écosystème de la recherche et du développement porté par Rouen Normandie Innovation. Ouvert début février, l'intégralité de l'immeuble a été confiée aux équipes pour déployer 2.600 m(2) d'espaces innovants (agora, coaching, brainstorming et salles de serious game...) qui permettront aux clients de travailler sur les enjeux business, d'éco-conception et d'éco-construction, signatures du pôle de compétitivité et de rejoindre la communauté de Rouen Madrillet Innovation.

"GTT Communications, Inc est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux cloud pour les entreprises multinationales... Nous recherchions un nouveau bureau dans le quartier d'affaires de La Défense, attractif pour nos collaborateurs à l'occasion de leur retour au bureau. Le centre Now Connected est une solution idéale qui nous offre une facilité d'accès et des installations haut de gamme. Nous bénéficions également de son réseau de coworking dans d'autres grandes villes françaises proposé par le réseau Now, ce qui est un plus pour nos collaborateurs qui, lorsqu'ils se déplacent, retrouvent le même confort et la même qualité de service" déclare Sylvain Cabanié Directeur des Ressources Humaines pour GTT en France.

9 nouvelles ouvertures de sites sont déjà prévues en 2022 et 2023

Now Connected diversifie son offre et va proposer prochainement neuf nouveaux espaces avec une implantation plus large sur le territoire national, qui seront accessibles pour chacun des clients quel que soit leur site d'origine. Attachés au réseau de Now Coworking, les clients de Now Connected bénéficient d'ores et déjà d'un accès aux espaces ouverts par l'opérateur indépendant à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Rouen centre, ce qui donne dès à présent le bénéfice d'un réseau de 10 espaces répartis sur le territoire...

Demain de nouvelles implantations comme celles de Nantes, de Rennes et d'autres villes de premier plan pour Now Coworking viendront également compléter le réseau, ce qui permettra de compter une vingtaine d'espaces sous l'enseigne Now. Côté BNP Paribas, la coentreprise avec le groupe permettra d'ouvrir un site pilote au sein d'une agence bancaire BNP Paribas de la citadelle de Béziers. Ce schéma pourrait se dupliquer notamment avec les implantations de BNP Paribas Real Estate.

"Nous sommes ravis de ces nombreuses ouvertures qui témoignent de l'intérêt de notre offre face au besoin actuel des entreprises et utilisateurs. Cela renforce notre volonté de nous développer et d'implanter Now Connected dans l'ensemble du territoire, ce qui va être possible avec ces nouvelles ouvertures prévues. Nous maintenons notre objectif de développer 75 sites sur les cinq prochaines années", souligne Pierre-Henri Dekeyzer, Directeur Général de Now Connected.

