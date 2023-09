Covoiturage : plus de 8 conducteurs sur 10 sont seuls dans leur voiture le matin

Le taux d'autosolisme a légèrement baissé, mais reste trop élevé pour atteindre l'objectif de 1,75 personne en moyenne par véhicule fixé dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone, selon une étude de Vinci Autoroutes.

(Boursier.com) — Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir... Malgré les multiples initiatives du gouvernement visant à encourager le covoiturage, notamment pour les trajets domicile-travail, plus de 8 conducteurs sur 10 préfèrent toujours voyager seuls dans leur voiture entre 7 heures et 10 heures du matin, comme le révèle la quatrième édition du "Baromètre de l'autosolisme," qui mesure depuis 2022 le taux d'occupation des véhicules empruntant l'autoroute aux abords de 10 métropoles françaises, publiée par Vinci Autoroutes.

Sur un échantillon de plus de 500.000 véhicules observés entre mai et juin 2023 grâce à des caméras et un comptage automatisé basé sur l'intelligence artificielle, il a été ainsi constaté que dans 83,3% des cas, les conducteurs étaient "seuls à bord de leur véhicule lors de leurs trajets domicile-travail, avec un pic d'autosolistes atteignant 87% à 8h", note le gestionnaire d'autoroutes.

En moyenne, 8 conducteurs sur 10 continuent de voyager seuls lors de leurs trajets quotidiens (comparé à 8,5 à l'automne 2022), ce qui équivaut à une moyenne de 1,26 personne par véhicule (par rapport à 1,24 à l'automne 2022), selon l'étude.

Doubler le nombre de covoitureurs

Le taux d'autosolisme a légèrement baissé, mais demeure encore trop élevé pour atteindre l'objectif de 1,75 personne en moyenne par véhicule fixé dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone, la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, il serait nécessaire de doubler le nombre de covoitureurs.

🚘4e baromètre de l'#autosolisme : >Malgré un intérêt croissant des Français pour le #covoiturage, les trajets domicile-travail se font encore très majoritairement en solo alors même que les métropoles connaissent de fortes congestions aux heures de pointe.https://t.co/MB6B8Dckb2 pic.twitter.com/xHy4xkuVNW

"Malgré un intérêt croissant des Français pour le covoiturage, les trajets domicile-travail s'effectuent encore très majoritairement en solitaire, alors même que les métropoles connaissent de fortes congestions aux heures de pointe, entre 7h et 9h le matin notamment", affirme Vinci Autoroutes.

Le baromètre met en évidence des différences significatives entre les agglomérations étudiées, avec notamment une baisse du taux d'autosolisme au sud de Lyon (-11,1%) sur l'axe A7 et sur les sites d'Île-de-France (-8,2%), de Tours (-5,3%) et de Nantes (-4,2%) le long de l'A83. En revanche, une augmentation de 4,1% du taux d'autosolisme le matin a été observée à Toulouse Nord, sur l'A62.

Plusieurs aides pour encourager le covoiturage

Pour rappel, le gouvernement a mis en place plusieurs aides pour encourager le développement du covoiturage, considéré comme un "levier essentiel face aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre". Le forfait mobilités durables (FMD) doit permettre l'utilisation de mobilités moins polluantes, avec des déplacements domicile-travail effectués en covoiturage qui peuvent être en partie pris en charge par l'employeur.

Les employés du secteur privé peuvent recevoir un FMD jusqu'à 800 euros par an, exonéré d'impôts sur le revenu (cette prise en charge facultative, versée par votre employeur, est exonérée de cotisations et de charges sociales pour lui). De leur côté, les agents de la fonction publique bénéficient d'un forfait mobilités durables de 300 euros cumulable avec le remboursement de l'abonnement transport en commun.