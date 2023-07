Covoiturage : les trajets quotidiens décollent depuis l'annonce de la prime de 100 euros

"Depuis six mois, 5 millions de trajets courte distance ont été effectués soit 2,5 fois plus qu'à la même période l'an dernier", a affirmé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune.

(Boursier.com) — La prime de 100 euros semble avoir porté ses fruits !... Six mois après le lancement du plan visant à développer le covoiturage et à inciter de nouveaux conducteurs à se lancer dans des trajets du quotidien, 130.000 automobilistes ont franchi le pas au 1er juillet dernier, comme l'a annoncé le ministère de la Transition écologique.

"Le covoiturage pour tous est en route. Le lancement du plan covoiturage en janvier dernier a eu l'effet d'un véritable coup de d'accélérateur pour la pratique. Depuis six mois, 5 millions de trajets courte distance ont été effectués, soit 2,5 fois plus qu'à la même période l'an dernier", a estimé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, cité dans un communiqué.

Plus précisément, plus de 5,1 millions de trajets covoiturés ont été enregistré l'annonce faite en décembre 2022 de la prime de 100 euros, ce qui a permis d'éviter près de 25 mille tonnes de CO2 et d'économiser l'équivalent de 7,7 millions de litres de pétrole, selon l'observatoire national du covoiturage...

La pratique au quotidien moins courante que le covoiturage longue distance

Toutefois d'après les chiffres de l'observatoire national du covoiturage, le covoiturage représente désormais 3% des trajets longue distance. Mais sa pratique au quotidien reste loin d'être généralisée... Les plateformes de covoiturage enregistrent moins de 40.000 trajets par jour en moyenne déclarés, pour 100 millions de déplacements effectués en voiture chaque jour dans l'Hexagone.

Le ministère a tenu à souligner que les collectivités se sont également mobilisées en faveur du développement du covoiturage, avec déjà plus de 8 millions d'euros de projets de collectivités financés par l'Etat à travers le soutien du Fonds vert.

Ainsi, 26 dispositifs d'animation locale, 18 campagnes d'incitation, 91 nouvelles aires de covoiturage, 22 lignes de covoiturage ont été déployés. "La dynamique se poursuit avec 164 projets en cours d'instruction, représentant 25 millions de demandes de soutien de l'Etat", précise-t-il.

Objectif 3 millions de trajets en covoiturage à l'horizon 2027

Pour rappel, le gouvernement, qui vise 3 millions de trajets quotidiens d'ici à 2027, avait annoncé fin 2022 un plan national covoiturage du quotidien comprenant plusieurs mesures, dont une prime de 100 euros pour les nouveaux conducteurs versée par les plateformes de covoiturage pour inciter à démarrer le covoiturage, ou encore un soutien aux covoitureurs en complément des collectivités sur le principe "1 euro de l'Etat pour 1 euro de la collectivité".

Pour accélérer, les mesures mises en place seront renforcées afin de lutter contre la fraude aux dispositifs d'incitation au covoiturage. Le gouvernement prévoit également d'accompagner les employeurs et promouvoir le covoiturage auprès de leurs collaborateurs, en lançant une charte d'engagement. Le ministère de la Transition écologique affirme que "16 premiers grands employeurs, représentatifs de près d'un million de salariés, ont lancé le mouvement".