Covid : le masque à nouveau "demandé" dans les transports et autres zones de promiscuité

Face à la remontée rapide du nombre de cas de coronavirus, la ministre de la Santé a demandé lundi soir aux Français de remettre le masque dans les transports en commun ainsi que dans tous les endroits où la promiscuité est élevée.

(Boursier.com) — La rapide progression du variant BA.5 du coronavirus, très transmissible, a amené la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, à demander lundi soir aux Français de remettre le masque dans les transports en commun ainsi que dans tous les endroits de forte promiscuité.

"Je n'irai pas jusqu'à l'obligation mais je demande en tout cas aux Français de remettre effectivement le masque dans les transports", a déclaré la ministre sur la radio 'RTL'.

Se protéger soi-même et les autres, notamment les plus fragiles

Elle a évoqué plus largement tous "les endroits clos où on est en promiscuité très directe", y compris sur son lieu de travail ou dans les commerces. "Je ne fais pas que le recommander, je le demande", a-t-elle insisté, face à une "reprise évidente" des contaminations en France. La ministre a évoqué le "devoir citoyen", consistant à "se protéger soi-même, face à un variant très transmissible", mais aussi à "protéger les autres et notamment les plus fragiles".

L'obligation du port du masque dans les lieux publics avait été levée en mai dernier par le gouvernement lors d'une période d'accalmie de la pandémie. Mais mercredi dernier, le Pr Alain Fischer, président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale, avait estimé que la France était actuellement confrontée à une nouvelle vague épidémique de Covid-19 alimentée par le variant BA.5 du coronavirus.

Des chiffres à nouveau en hausse

"Il y a une poussée de la maladie". "Il y a plus de cas chaque jour (...) pour l'instant ça ne se traduit pas significativement par une augmentation du nombre d'hospitalisations et a fortiori de décès, mais on sait qu'il y a toujours un décalage", a rappelé le Pr Alain Fischer, invité de la chaîne 'France 2'.

Le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse ces dernières semaines, avec 62.036 cas quotidiens sur les sept derniers jours, une flambée d'environ 50% en semaine glissante, selon Santé publique France. Le nombre d'hospitalisations est aussi en augmentation régulière depuis deux semaines, avec 707 hospitalisations enregistrées sur les sept derniers jours.

Un deuxième rappel de vaccin préconisé pour les plus de 60 ans

Dans ce contexte, le gouvernement et les médecins appellent les Français les plus vulnérables à faire leur deuxième rappel dès maintenant. Depuis le 14 mars 2022, les Français de plus de 80 ans sont invités à réaliser un deuxième rappel du vaccin. Et depuis le 7 avril, les autorités ont élargi cette possibilité à tous les citoyens de plus de 60 ans.

Cependant, au 20 juin, seulement 26,5% des 60-79 ans et 30,1% des 80 ans et plus éligibles à la seconde dose de rappel l'ont effectivement reçue, selon le gouvernement.