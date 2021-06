Covid-19 : vers une vaccination obligatoire pour les soignants en Ehpad ?

"Il y a 60% des adultes français qui ont déjà reçu une injection, il y a moins de 60% des soignants qui travaillent en Ehpad, ce n'est pas justifiable", a estimé le ministre de la Santé Olivier Véran.

(Boursier.com) — Imposer la vaccination aux soignants des Ehpad ? Alors qu'une telle décision a déjà été prise au Royaume-Uni où tout le personnel des maisons de retraite devra être vacciné contre le Covid-19 pour continuer à travailler, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas exclu ce jeudi cette possibilité en France.

"Je fais vraiment un appel solennel à nouveau aux soignants qui n'ont pas été vaccinés pour qu'ils franchissent ce cap. C'est important, ils ne peuvent pas être moins vaccinés que la population générale", a-t-il estimé sur 'BFMTV'.

"Il y a 60% des adultes français qui ont déjà reçu une injection, il y a moins de 60% des soignants qui travaillent en Ehpad, ce n'est pas justifiable", a précisé le ministre, qui envisage ainsi la vaccination obligatoire pour les soignants si la couverture vaccinale ne s'améliore pas "d'ici la fin de l'été".

"En Ehpad c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles"

"Si cela ne devait pas s'améliorer, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers ", a insisté Olivier Véran, soulignant qu'il n'y avait “aucune justification” à ne pas le faire...

“En ville, en secteur libéral, on est à 85% de couverture vaccinale, en Ehpad on est à 50% or en Ehpad c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles. Je considère qu'il est indispensable et éthique de se faire vacciner, quand on est au contact de personnes fragiles”, a expliqué le ministre...

Obligatoire pour le personnel des maisons de retraite anglaises

Mercredi, le gouvernement britannique a annoncé rendre obligatoire la vaccination complète contre le Covid-19 pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite anglaises. Le personnel non-médical est également concerné...

"Les vaccins sauvent des vies, et même si la majorité du personnel et des résidents de maisons de retraite sont désormais vaccinés, nous devons tout faire pour continuer à réduire le risque", a affirmé dans un communiqué le ministre de la Santé Matt Hancock.