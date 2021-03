Covid-19 : vers un durcissement des mesures de restriction en Allemagne ?

Berlin n'exclut pas de durcir à nouveau les mesures de restriction face à l'augmentation du nombre de cas d'infections au Covid-19.

(Boursier.com) — Alors que Berlin enregistre des chiffres alarmants ces derniers jours, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a douché ce vendredi les espoirs d'un assouplissement supplémentaire des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus dans le pays. Au contraire, l'augmentation du nombre de cas d'infections au Covid-19 pourrait signifier un durcissement de ces mesures.

"L'augmentation du nombre de cas pourrait signifier que nous ne pouvons pas prendre de nouvelles mesures de réouverture dans les semaines à venir. Au contraire, nous devrons peut-être même faire marche arrière", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse hebdomadaire.

Les dirigeants allemands doivent se réunir lundi pour décider d'éventuelles nouvelles mesures de restriction, alors que l'Allemagne avait pu procéder à quelques assouplissements au début du mois de mars.

Le nombre de nouveaux cas grimpe de manière exponentielle

En effet, la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des Länder avaient convenu début mars d'un assouplissement par étapes des restrictions, en ajoutant toutefois un "frein de secours" qui permettra de réinstaurer des mesures si le nombre de nouveaux cas dépasse le ratio de 100 par 100.000 habitants pendant trois jours consécutifs.

Mardi, un expert de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses avait indiqué que les nouveaux cas de coronavirus grimpaient de manière exponentielle en Allemagne, précisant que les risques liés à l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca étaient relativement faibles.

"Nous sommes exactement sur le flanc de la troisième vague"

"Nous sommes exactement sur le flanc de la troisième vague. Cela ne peut plus être contesté. Et à ce stade, nous avons assoupli les restrictions et cela accélère la croissance exponentielle", avait affirmé l'épidémiologiste du RKI Dirk Brockmann à la chaîne de télévision allemande 'ARD'.

En Allemagne, le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a grimpé à 2.629.750, soit 17.482 cas de plus que la veille, selon les données rapportées vendredi par RKI.