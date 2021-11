Covid-19 : vaccination obligatoire pour la majorité des salariés américains d'ici le 4 janvier

L'administration de Joe Biden a appelé les entreprises de plus de 100 personnes à faire "vacciner leurs employés avant le 4 janvier et exiger des employés non vaccinés qu'ils présentent un test négatif au moins une fois par semaine"...

Crédit photo © Reuters