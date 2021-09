Covid-19 : "une rentrée la plus normale possible"

Covid-19 : "une rentrée la plus normale possible"









"Au niveau national, c'est une rentrée la plus normale possible qui va se dérouler" grâce à un "protocole très protecteur", a affirmé le porte-parole du gouvernement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la veille de la rentrée scolaire pour des millions d'élèves, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait le point sur la situation sanitaire à l'issue du Conseil des ministres, assurant qu'"au niveau national, c'est une rentrée la plus normale possible qui va se dérouler" grâce à un "protocole très protecteur".

"L'intégralité des élèves de l'Hexagone retrouveront leur classe en présentiel. C'est un engagement fort et cohérent avec notre ligne depuis le début de cette crise sanitaire", a-t-il affirmé lors d'un point presse mercredi.

"Nous pouvons être fiers d'être l'un des pays au monde et de l'Union européenne qui a le plus maintenu ses établissements ouverts depuis le début de cette crise. Les établissements scolaires en France ont été ouverts deux fois plus qu'en Allemagne, trois fois plus qu'en Italie, quatre fois plus qu'aux États-Unis", s'est-il félicité...

"Le taux d'incidence recule depuis 15 jours"

S'il est encore bien trop tôt pour dire que "le virus est derrière nous, nous pouvons faire part d'un optimisme prudent", a estimé le porte-parole du gouvernement, évoquant un nombre de contaminations "en baisse".

"Le virus n'avance plus. Le taux d'incidence recule depuis 15 jours et il a même baissé de 20% sur une semaine en France métropolitaine", a encore détaillé Gabriel, ajoutant que dans les Alpes-Maritimes et dans l'Hérault, où le virus circulait activement pendant l'été, le taux d'incidence a baissé "de plus de 35% en 15 jours".

Une situation épidémique "à deux vitesses"

Le porte-parole a toutefois évoqué une situation épidémique "à deux vitesses" en France, avec une situation "extrêmement inquiétante" en Outre-mer où de nombreux territoires sont toujours soumis à une pression hospitalière importante. Si le taux d'incidence est en train de diminuer dans les Antilles françaises, Gabriel Attal a estimé que la vaccination contre le Covid-19 demeurait insuffisante.

"La Martinique a encore un nombre de patients Covid en réanimation 5 fois supérieur à sa capacité initiale. En Guadeloupe, ce ratio est à 3", a-t-il indiqué, tout en attirant l'attention sur la situation en Guyane où le taux d'incidence atteint désormais 460. Enfin, en Polynésie française, l'épidémie continue de circuler à un niveau "extrêmement préoccupant", a-t-il ajouté...