Covid-19 : une prime de 100 euros par mois pour les infirmiers de réanimation dès janvier

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé une prime de 100 euros par mois pour les infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation...

(Boursier.com) — Après les nouvelles annonces sur la situation sanitaire lundi soir, le Premier ministre Jean Castex, en déplacement avec le ministre de la Santé Olivier Véran, a affirmé ce mardi qu'une prime mensuelle de 100 euros nets pour les infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation dès janvier prochain.

"Le ministre de la Santé Olivier Véran a pris le sujet à bras le corps, dans le cadre plus vaste du Ségur, cette question spécifique qui touche l'ensemble du service et en particulier la question des infirmiers. [...] Il a demandé un rapport à l'inspection générale des affaires sociales qui va lui être remis la semaine prochaine", a-t-il expliqué à l'issue d'une visite d'un service de réanimation du Centre hospitalier intercommunal de Créteil.

"Nous allons mettre en oeuvre dès le mois de janvier 2022 l'une des mesures fortes, que propose ce rapport à l'issue des concertations qui ont été conduites, qui est d'accorder pour les infirmiers de ces services de soins critiques, une prime reconnaissant cette spécificité, de 100 euros par mois", a-t-il poursuivi.

24.000 infirmiers concernés

"Il s'agit de revoir et d'améliorer l'attractivité, la formation, la qualification, les conditions d'exercice professionnel dans ses services de soins critiques et de reconnaître la technicité de celles et ceux qui y travaillent", a souligné Jean Castex.

Au total, 24.000 infirmiers, qui sont très sollicités durant la crise du Covid-19, sont concernés, selon le chef du gouvernement, qui précise que cette mesure est "un des éléments d'un plan global" que le ministre de la Santé présentera dans les prochains jours.