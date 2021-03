Covid-19 : un vaccinobus pour Nanterre !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour rapprocher l'offre de vaccination des habitants, la Ville de Nanterre a répondu favorablement à la proposition des services de l'Etat d'accueillir sur son territoire, pendant une journée, un bus de vaccination. Celui-ci accueillera sans rendez-vous les Nanterriennes et les Nanterriens de plus de 70 ans qui souhaitent se faire vacciner...

Dès ce jeudi 1er avril, de 9h30 à 17h30, il sera situé place du marché de la gare, avenue Benoît Frachon, dans le quartier du Chemin de l'Ile. Le vaccinobus disposera de 204 doses de vaccins Pfizer.

Transfert annoncé

Mardi 6 avril prochain, le centre de vaccination de Nanterre, initialement implanté au sein du CASH, sera par ailleurs transféré à l'espace Chevreul, dans le quartier du Parc sud... Ce transfert, décidé en concertation avec le CASH et approuvé par les services de l'Etat, permettra de soulager les équipes de l'hôpital et de disposer d'un centre plus grand.

Il sera en capacité de fonctionner 7 jours sur 7 et de vacciner 200 à 300 personnes par jour, "pour autant que l'Etat fournisse le nombre de doses suffisant"... Plus central, il devrait permettre de vacciner un grand nombre de Nanterriens, et plus d'habitants des quartiers populaires, dont on a constaté qu'ils ont plus difficilement accès à la vaccination. Ce centre associera les personnels des centres municipaux de santé et des professionnels de santé libéraux volontaires. Les rendez-vous se prendront dans un premier temps par téléphone uniquement...

Objectifs affichés

Rappelons que le gouvernement a pour objectif de vacciner 30 millions de Français d'ici l'été, dont 10 millions dès la mi-avril et 20 millions à la mi-mai... "Il faut un certain temps pour que la vie redevienne normale. Il faut que la circulation du virus ait franchement diminué et il faut que les personnes les plus fragiles soient protéger"(...) "Pour les personnes fragiles, d'ici fin mai on ne devrait pas être loin du but. Le retour d'une vie normale pourrait être à l'été, l'automne", a expliqué Alain Fischer, le "monsieur vaccin", sur l'antenne de RMC.