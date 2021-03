Covid-19 : "un retour à une vie plus normale peut-être dès la mi-avril", selon Gabriel Attal

Une réunion sur l'organisation de "l'après-Covid" est prévue ce mercredi après-midi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'exécutif a appelé les préfets des 20 départements placés sous "surveillance renforcée" à mener "des concertations approfondies" afin de déterminer de nouvelles restrictions à mettre en place face au regain épidémique observé dans certaines régions, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait le point sur la situation sanitaire en France.

"Les nouvelles contaminations se maintiennent à un niveau élevé, nos services de réanimations sont pleins à plus de 70%, et les données sanitaires démontrent que les contaminations augmentent", a-t-il indiqué à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire ce mercredi.

"Ce n'est pas une explosion mais une montée continue et préoccupante... Toute la France n'est pas touchée de manière homogène", a-t-il cependant précisé, indiquant que "cela appelle une réponse différenciée".

"La lassitude est importante"

"Nous avons et maintenons une approche ciblée territoire par territoire... Je comprends que certains peinent à trouver un sens à cette période car la lassitude est importante", a expliqué Gabriel Attal. "Tenons bons et ne nous résignons pas après tant d'effort", a-t-il lancé.

En région parisienne, plusieurs réunions ont déjà lieu depuis lundi... La maire de Paris Anne Hidalgo et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse ont rencontré chacune de leur côté les préfets et l'Agence régionale de Santé (ARS). D'après 'BFMTV', l'idée d'un confinement le week-end en Île-de-France est "sérieusement envisagée".

Par ailleurs, la campagne de vaccination continue de prendre de l'ampleur, selon le porte-parole du gouvernement. A l'heure actuelle, plus de 80% des résidents des Ehpad ont été vaccinés en France, a-t-il rappelé...

Vers moins de restrictions en avril ?

Alors qu'une réunion sur l'organisation de "l'après-Covid" est prévue ce mercredi après-midi, le porte-parole du gouvernement a évoqué l'horizon de la mi-avril pour amorcer un relâchement des restrictions sanitaires, impliquant la réouverture des lieux publics comme certains lieux culturels...

"Le retour à une vie plus normale est en vue", a-t-il expliqué... "Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être dès la mi-avril", a précisé Gabriel Attal, confirmant de fait l'échéance avancée lundi par Emmanuel Macron, qui demandait de tenir bon "encore 4 à 6 semaines".