Covid-19 : Roissy-Charles de Gaulle va déployer des tests rapides dès mercredi

Des tests antigéniques seront mis en place pour les voyageurs au départ et à l'arrivée, a annoncé le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après les aéroports de Nice et d'Orly, les tests antigéniques débarquent à Roissy-Charles de Gaulle. Le ministre chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari l'a en effet annoncé ce lundi, précisant que ces tests rapides, qui étaient très attendus pour le premier aéroport européen, seront déployés pour les voyageurs au départ et à l'arrivée.

"Nous avons ouvert il y a 15 jours un lien avec les services de Christian Estrosi [maire de Nice] pour traiter les départs de l'aéroport de Nice. Nous avons lancé vendredi matin à Orly les tests antigéniques et les tests PCR, notamment pour protéger les Outre-mer, qui ont des systèmes sanitaires moins développés qu'en métropole", a-t-il d'abord rappelé au micro de 'Radio Classique".

"Et cette semaine, probablement autour de mercredi, nous souhaitons faire monter ce dispositif en puissance à Roissy, non seulement pour les départs mais aussi pour les arrivées, avec des tests antigéniques de manière à nous assurer que nous n'ayons pas de personnes qui portent le virus à l'arrivée", a-t-il ainsi indiqué.

"Un dispositif complet de protection sanitaire"

"C'est le grand sujet notamment pour les pays rouges et rouges écarlates, dans lesquels il y a à la fois de la circulation du virus et dans lesquels le test préalable n'est parfois pas possible. Donc, nous voulons avoir un dispositif complet de protection sanitaire", a affirmé le ministre chargé des Transports.

"Il y a déjà des tests pour certains destinations à Roissy. Cela représente à peu près 1.000 tests par jour, qui sont réalisés à l'arrivée. Nous avons ciblé les pays dits 'rouges écarlates', qui sont les pays dans lesquels on a le plus de circulation du virus et où les tests ne sont pas faits avant", a souligné Jean-Baptiste Djebbari.

Selon lui, "il y a très peu de personnes positives à l'arrivée dans les faits". Quand une personne est testée positive, elle est ainsi "conduite au centre sanitaire de l'aéroport et pris en charge sur le plan médical", a-t-il précisé.

Être muni d'un test négatif avant de venir à l'aéroport

Pour rappel, les tests antigéniques, contrairement au test RT-PCR qui nécessite une analyse en laboratoire pour détecter le matériel génétique du nouveau coronavirus, permettent en moins de 30 minutes de savoir si une personne est positive au Covid-19.

Le groupe ADP recommande toutefois d'anticiper la réalisation de son test afin de se présenter à l'aéroport en étant déjà muni d'un test RT-PCR (qui donnent actuellement les résultats les plus performants) de dépistage Covid-19 négatif.