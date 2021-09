Covid-19 : Quel que soit l'âge, bien plus de tests positifs et d'entrées hospitalières parmi les non-vaccinés

La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des trois principales bases de données sur la crise Covid-19

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa mission d'appui à la gestion de la crise sanitaire, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des trois principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination).

La DREES réalise des croisements entre ces bases, afin notamment de réaliser un suivi selon le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19 et des personnes hospitalisées. Ce suivi fait désormais l'objet d'une publication chaque semaine. Les résultats nationaux de cette édition sont enrichis de déclinaisons territoriales et pour la première fois d'une analyse par tranche d'âge. Les fichiers bruts avec ces données sont accessibles sur le site de la DREES, rubrique Open Data.

10 fois plus ...

Entre le 16 et le 22 août, la hausse des entrées hospitalières en soins critiques comme en hospitalisation conventionnelle, a été essentiellement portée par les personnes non vaccinées... En rapportant les effectifs à la population de chaque statut vaccinal, les entrées en soins critiques s'élèvent à 34 patients pour 1 million de non-vaccinés et 3,4 patients pour 1 million de complètement vaccinés. Ainsi à taille de population comparable, il y a 10 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les non-vaccinés que parmi les complètement vaccinés.

Concernant les entrées en hospitalisation conventionnelle, elles s'élèvent à 111 patients pour 1 million de personnes non vaccinées et 16 patients pour 1 million de personnes complètement vaccinées.

Pour tous les âges, les tests comme les entrées hospitalières sont plus faibles pour les non-vaccinés que pour les personnes complètement vaccinées.

Parmi les non-vaccinés, le nombre moyen de tests RT-PCR positifs sur la période du 26 juillet au 22 août, décroît avec l'âge, à taille de population comparable.

Pression hospitalière

En moyenne, plus de 800 tests RT-PCR se sont révélés positifs chaque semaine chez les personnes non vaccinées âgées de 20 à 39 ans. Ce volume se réduit avec l'âge mais reste élevé, y compris pour les 80 ans et plus (270 pour 100.000 habitants non vaccinés de cet âge). Les nombres moyens de tests RT-PCR positifs parmi les personnes complètement vaccinées sont bien plus faibles pour toutes les tranches d'âge durant la même période.

Sur le terrain, alors que l'épidémie continue de faire rage aux Antilles, une légère accalmie est constatée dans les régions méditerranéennes... Dans les départements d'Outre-mer, les établissements hospitaliers ont enregistré une forte hausse des entrées en soins critiques de personnes non-vaccinées pour lesquelles un test RT-PCR positif a été identifié. En métropole, ce chiffre est stable en Provence-Alpes-Côte-D'azur et en Occitanie, tandis qu'il est en baisse en Corse et en Ile-de-France.