Covid-19 : que va annoncer Olivier Véran ce jeudi ?

Selon plusieurs médias, le gouvernement va notamment annoncer l'accès au rappel vaccinal contre le Covid-19 pour tous les adultes.

(Boursier.com) — Alors que la France est touchée par une cinquième vague de contaminations dues au Covid-19, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mercredi que de nouvelles mesures seront annoncées ce jeudi. Elles doivent concerner le renforcement des mesures barrière dont le port du masque en intérieur et à l'extérieur et l'aération des locaux, le renforcement du pass sanitaire pour mettre plus de contraintes sur les non-vaccinés et l' accélération de la campagne vaccinale.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran tiendra une conférence de presse à la mi-journée pour présenter ces nouvelles mesures. Selon les médias français, le gouvernement va notamment annoncer l'accès au rappel vaccinal contre le Covid-19 pour tous les adultes.

'BFMTV' et 'Le Figaro' rapportent que le délai entre l'administration de la deuxième dose de vaccin et le rappel sera réduit de 6 à 5 mois et les tests PCR pour les non-vaccinés ne seront valables qu'un jour.

Le rappel deviendra-t-il une exigence pour un pass sanitaire valide ?

Le rappel deviendra progressivement une exigence pour un pass sanitaire valide, requis pour entrer dans les restaurants, cafés, cinémas et musées, entre autres lieux publics. Les responsables du ministère de la Santé n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Dans un avis publié jeudi, avant l'intervention du ministre de la Santé, la Haute autorité de santé (HAS) préconise l'extension à tous les adultes de la campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19 en France, dès 5 mois après la dernière injection, en raison d'une reprise épidémique "encore plus forte qu'attendue".

La HAS préconise un rappel vaccinal pour tous les adultes, 5 mois après la dernière injection

"La Haute Autorité de santé recommande dès maintenant l'administration d'une dose de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus [...] 5 mois après la primo-vaccination", est-il précisé dans un communiqué de presse.

Santé Publique France recense 32.591 nouveaux cas de contamination au Covid-19 pour mercredi, tandis que le nombre de patients en soins critiques approchait le seuil des 1.500...