Covid-19 : pour Emmanuel Macron, "les Français vont pouvoir passer des fêtes de Noël sereines"

(Boursier.com) — Alors que plusieurs mesures ont été annoncées lundi par le gouvernement qui souhaite freiner la cinquième vague épidémique, Emmanuel Macron a défendu ce mercredi cette nouvelle stratégie face à la crise sanitaire, assurant que les Français pourront passer des fêtes de fin d'année "sereines".

Malgré la hausse du nombre de cas quotidiens de Covid-19, "je crois profondément que les Français vont pouvoir passer des fêtes de Noël sereines", a affirmé le président de la République sur 'France Bleu Pays d'Auvergne', tout en rappelant les bénéfices du pass sanitaire, des gestes barrière et de la vaccination.

"Nous nous battons ensemble, et les Françaises et les Français ont fait des efforts considérables en renonçant à beaucoup de loisirs, en étant extraordinairement civiques. Moi, je suis optimiste pour la suite", a-t-il assuré.

"Nous avons essayé à chaque fois d'avoir une réponse proportionnée"

Pour rappel, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi plusieurs mesures sanitaires, alors que la France, comme de nombreux pays européens, fait face depuis plusieurs semaines à une recrudescence marquée de l'épidémie de Covid-19. Le taux d'incidence sur sept jours a ainsi bondi à plus de 400 pour 100.000 personnes en fin de semaine dernière, contre moins de 200 la semaine précédente. Le chef du gouvernement a notamment annoncé le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles et la fermeture des discothèques pour quatre semaines.

"Nous avons essayé à chaque fois d'avoir une réponse proportionnée. Nous sommes confrontés à cette vague qui traverse l'Europe à nouveau, et certains de nos voisins européens ont été obligés de complètement refermer leur pays", a souligné le chef de l'Etat. "Parce que nous avons fait un effort collectif, tout particulièrement cet été et cet automne avec le pass sanitaire et une accélération de la vaccination, nous sommes protégés", a poursuivi Emmanuel Macron.

"Cette protection diminue avec le temps"

"Simplement cette protection diminue avec le temps. C'est pour cela que la réponse, c'est d'abord d'accélérer le rappel... Cette nouvelle dose nous redéveloppe des anticorps et permet à la fois de résister encore mieux à ce virus, d'empêcher ou de réduire très fortement sa circulation et surtout, de réduire très fortement les formes graves", a-t-il expliqué.

"On ne va pas annuler tous les salons, mais on va réduire ces moments de convivialité où on mangeait et buvait dans un salon à proximité", a ajouté le président de la République.