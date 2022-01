Covid-19 : plus de 168 millions de tests PCR et antigéniques en 2021

Un pic quotidien a même été atteint pour la journée du réveillon du 31 décembre, avec plus de 1,8 million de tests.

(Boursier.com) — Au total, 168.215.000 tests RT-PCR et antigéniques pour la détection du SARS-Cov2 ont été validés en 2021 en France (dont 48,8 % de tests antigéniques), écrit jeudi la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), dans un communiqué.

Un nouveau record hebdomadaire a été battu entre 27 décembre et le 2 janvier, avec 8.298.400 tests réalisés. Un pic quotidien a même été atteint pour la journée du réveillon du 31 décembre, avec 1.878.000 tests.

Les délais de validation en légère hausse

Malgré cette forte augmentation du nombre de tests, les délais de validation n'augmentent que légèrement. Au total, 95% des tests PCR et antigéniques validés entre le 27 décembre et le 2 janvier ont été prélevés dans les 24 heures précédentes (contre 97% la semaine précédente), et 99% ont été validés le jour-même ou le lendemain du prélèvement (comme la semaine précédente).

La médiane et la moyenne des délais entre prélèvement et validation du résultat des tests PCR augmentent également légèrement, respectivement à 0,5 et 0,6 jour (contre respectivement 0,4 et 0,5 la semaine précédente). La part des tests PCR validés en moins de 24 heures baisse et atteint 86% (contre 92% la semaine précédente).