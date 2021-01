Covid-19 : plus de 100.000 Français ont été vaccinés

Covid-19 : plus de 100.000 Français ont été vaccinés









Le ministre de la Santé Olivier Véran avait estimé samedi que la France passerait "probablement le cap symbolique des 100.000 Français".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Très critiqué de toutes parts pour la lenteur de la campagne vaccinale contre le Covid-19, le gouvernement avait promis d'accélérer... Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran avait estimé samedi que la France passerait "probablement le cap symbolique des 100.000 Français dans le week-end", ce niveau a finalement été atteint ce lundi, ont indiqué plusieurs sources gouvernementales à 'BFMTV'.

Malgré ce cap symbolique franchi, l'Hexagone reste encore en retard sur plusieurs de ses partenaires européens... Selon les derniers chiffres disponibles datant de samedi, 532.878 doses ont été administrées en Allemagne, tandis que 1,3 million de personnes ont déjà reçu une première dose au Royaume-Uni.

Interrogé sur la stratégie vaccinale ce lundi sur 'Europe 1', Gabriel Attal a reconnu que l'"on a mis un peu plus de temps, mais on a accéléré"... "A la fin du mois de janvier, les doses dont nous disposons, qui sont les mêmes que nos voisins européens [...] seront utilisées pour vacciner et protéger" les Français, a-t-il ajouté.

Gabriel Attal répond aux critiques

Défendant les décisions prises par l'exécutif, le porte-parole du gouvernement a par ailleurs dénoncé l'attitude des responsables politiques, de Gérard Larcher au Sénat à Benoît Payan à Marseille, en passant par Anne Hidalgo à Paris. Selon lui, "un certain nombre d'élus de l'opposition nagent dans un océan de contradictions" sur la question.

Dimanche, la maire de Paris avait notamment affirmé au 'JDD', sur la campagne de vaccination, qu'"avec de telles carences, le Débarquement de juin 1944 aurait échoué". En réponse, Gabriel Attal a expliqué que "si le débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré les Vélib', les bateaux n'auraient jamais quitté l'Amérique".

"Surpris d'entendre des leçons de logistique" d'Anne Hidalgo

Le porte-parole du gouvernement s'est dit également "surpris d'entendre des leçons de logistique de la part d'une élue qui n'a pas su gérer le Vélib', qui n'a pas su gérer l'Autolib', qui a montré que, s'agissant de la logistique, elle savait transformer l'or en plomb, alors même qu'il y a plus de fonctionnaires à la Ville de Paris qu'à la Commission européenne".

Il s'en est également pris à la première adjointe du maire de Marseille qui "rejetait il y a 24 heures l'idée d'un couvre-feu avancé à 18 heures. Le lendemain, ils nous expliquent qu'il faut des mesures plus difficiles" au regard de la gravité de la situation, a-t-il pointé. "Oui, il y a des mesures difficiles à prendre. On ne s'est jamais dérobés devant les mesures qui étaient nécessaires", a ajouté Gabriel Attal...