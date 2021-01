Covid-19 : Pékin durcit ses restrictions à l'approche du Nouvel An chinois

Les personnes arrivant d'autres régions chinoises à faible risque de propagation du virus entre le 28 janvier et le 15 mars devront présenter un test négatif au Covid-19...

(Boursier.com) — A l'approche du Nouvel An lunaire, célébré en février, et de la réunion annuelle du Parlement le 5 mars, la municipalité de Pékin a décidé ce mercredi de durcir les conditions d'entrée dans la ville pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Le porte-parole de la municipalité Xu Hejian a en effet annoncé que les personnes arrivant d'autres régions chinoises à faible risque de propagation du virus entre le 28 janvier et le 15 mars devront présenter un test négatif au Covid-19. Elles devront également observer à domicile une période d'observation de 14 jours et se soumettre à de nouveaux tests sept et quatorze jours après leur arrivée dans la ville.

Début janvier, Pékin avait déjà décidé d'accélérer la cadence des vaccinations avant cette période de festivités avec d'importants déplacements des populations dans le pays. Pour les autorités, elle représente une période à risque, qui pourrait provoquer une nouvelle vague épidémique

Plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens enregistré

Mercredi, la Chine a enregistré son plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au SARS-CoV-2 en plus de deux semaines, soit 75 cas, selon des données officielles. Ces chiffres laissent ainsi suggérer que les mesures sanitaires strictes destinées à enrayer une possible nouvelle vague épidémique font effet.

L'an dernier, Pékin avait décidé d'annuler les festivités du Nouvel an chinois, alors que l'inquiétude gagnait du terrain en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour rappel, à cette occasion, les Pékinois se réunissent habituellement par centaines de milliers dans des lieux public pour assister aux traditionnelles danses du lion et du dragon...