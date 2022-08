Covid-19 : "On n'en a pas fini avec ce virus", prévient François Braun

Mais "on a une évolution qui est plutôt favorable pour l'instant, avec un virus qui devient plus contagieux mais moins dangereux", a indiqué le ministre de la Santé.

(Boursier.com) — Vers une huitième vague de Covid-19 à l'automne prochain ? Alors que la circulation du virus diminue en France, avec des admissions à l'hôpital et des cas en baisse sur une semaine, le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun s'est exprimé ce mercredi au sujet de la situation sanitaire et a estimé qu'une nouvelle vague de Covid-19 devrait avoir lieu à l'automne...

"On n'en a pas fini avec ce virus", a-t-il affirmé sur 'RTL', "On est à peu près certain qu'il y aura une prochaine vague, probablement à l'automne, donc on en a pas fini", a insisté le ministre.

Mais "on a une évolution qui est plutôt favorable pour l'instant, avec un virus qui devient plus contagieux mais moins dangereux", a-t-il poursuivi, rappelant qu'il faut rester "très prudent". "Plus un virus circule, plus il y a des risques qu'il y ait une mutation dangereuse", a ajouté François Braun.

"La vaccination reste notre arme la plus forte et la plus efficace contre ce virus"

"C'est bien pour cela que la loi nous permet de garder 'le thermomètre', c'est-à-dire cette capacité d'analyser tous les jours le nombre de cas. Et nous avons une incidence qui a chuté en dessous de 300", a-t-il détaillé.

Quelques pistes au sujet de la vaccination ont également été données. "Nous nous préparons à une nouvelle campagne de vaccination pour l'automne pour la population cible", le ministre de la Santé, précisant que "pour l'instant, l'avis de la Haute Autorité de Santé est de vacciner les plus fragiles". "La vaccination reste notre arme la plus forte et la plus efficace contre ce virus", a-t-il assuré.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 38.230 personnes ont été contaminées en 24 heures au 9 août, en baisse de 29,9% sur les sept derniers jours. Le taux de positivité diminue, il est de 21,8% (-8,7% sur une semaine).