Covid-19 : Olivier Dussopt exclut un retour à la gratuité des tests

(Boursier.com) — Alors que la France est confrontée à une cinquième vague de Covid-19, la question du retour à la gratuité des tests de dépistage est évoquée. Interrogé sur 'TF1' mercredi dernier, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a plaidé pour réinstauration de la gratuité du dépistage pour tous, soulignant que "même quand on est vacciné, on peut contacter et transmettre la maladie".

"Ce qu'il faut faire, c'est [...] rétablir le test Covid gratuit. C'est important pour la qualité de nos relations pour les fêtes de fin d'année", a estimé le chef de file des Insoumis. "C'est quelque chose qu'il faut probablement reconsidérer", a également estimé la directrice de recherches à l'Inserm Dominique Costagliola sur 'BFMTV', interrogée la semaine dernière sur le non-remboursement des tests Covid-19.

Pour rappel, l'an dernier avant les fêtes de fin d'année, un pic de dépistage avait été enregistré alors que de nombreux Français souhaitaient se faire tester afin de ne pas transmettre le virus à leur famille.

"Les tests ont été gratuits pendant 18 mois"

Mais alors que les tests de dépistage du Covid-19 sont devenus payants, sauf pour raison médicale, depuis le 15 octobre dernier, le gouvernement ne semble pas vouloir revenir sur sa décision. "Quand vous faites des tests pour pouvoir bénéficier du pass sanitaire, ce n'est pas à la solidarité nationale de les prendre en charge", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors de son traditionnel point presse consécutif au Conseil des ministres mercredi dernier.

"Les tests ont été gratuits pendant 18 mois", a de son côté rappelé le ministre chargé des Comptes publics Olivier Dussopt, au micro de 'Sud Radio' ce lundi. "Nous sommes le seul pays avec le Danemark à avoir pratiqué la gratuité des tests", a-t-il indiqué également.

"Le vaccin, lui aussi, est gratuit"

Alors que le gouvernement souhaite inciter les Français à se faire vacciner contre le coronavirus, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie a souligné que "le vaccin, lui aussi, est gratuit". "La question n'est pas de revenir à la gratuité des tests, mais que tout le monde se fasse vacciner", a-t-il ajouté.

"Le coût de cette campagne de vaccination n'a pas changé, il va s'élever pour 2021 autour de 5 milliards d'euros. Nous avons inscrit, dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, 3,5 milliards d'euros pour financer la troisième dose. Si nous devions avoir besoin de plus de crédit pour vacciner, nous trouverons les crédits", a assuré Olivier Dussopt.