Covid-19 : objectif de vaccination atteint au Royaume-Uni

Covid-19 : objectif de vaccination atteint au Royaume-Uni









"Nous avons maintenant franchi une autre étape extrêmement importante dans notre programme de vaccination en offrant des injections à tous ceux qui se trouvent dans les neuf groupes à haut risque", affirme Boris Johnson.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Objectif atteint ! Au Royaume-Uni, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans se sont vu proposer une première dose de vaccin contre le Covid-19, permettant au premier pays occidental à avoir lancé sa campagne de vaccination, en décembre dernier, de remplir son objectif avant le 15 avril.

"Tous les adultes de plus de 50 ans, les personnes vulnérables et les travailleurs du secteur médical ont désormais reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19", soit plus de 32 millions de personnes, a annoncé le gouvernement britannique.

"Nous avons maintenant franchi une autre étape extrêmement importante dans notre programme de vaccination en offrant des injections à tous ceux qui se trouvent dans les neuf groupes à haut risque", a affirmé le Premier ministre Boris Johnson.

Tous les adultes vaccinés d'ici fin juillet ?

"Nous allons maintenant aller de l'avant avec l'administration des deuxièmes doses essentielles et en progressant vers notre objectif d'offrir à tous les adultes un vaccin d'ici la fin du mois de juillet", a-t-il ajouté.

"Plus de 7 millions de deuxièmes doses ont maintenant été administrées - avec un record de 475.230 administrées samedi - et nous restons sur la bonne voie pour offrir un premier vaccin à tous les adultes d'ici le 31 juillet", a indiqué le 10 Downing Street.

Réouverture des commerces et terrasses en Angleterre

Lundi, les commerces, salons de coiffure, salles de sport et terrasses des pubs ont rouvert en Angleterre. Le Premier ministre britannique avait évoqué une "étape majeure" vers une liberté post-mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19.

Ces réouvertures interviennent alors que le nombre de décès a été réduit de 95% depuis le pic constaté en janvier, et le nombre de nouvelles infections, de 90%, avec les mesures de confinement et le déploiement des vaccins...