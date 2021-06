Covid-19 : levée du couvre-feu plus tôt que prévu, dès dimanche

Le Premier ministre Jean Castex a également annoncé la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dès jeudi...

(Boursier.com) — Le couvre-feu va finalement être levé plus tôt que prévu... Alors que cette mesure devait prendre fin le 30 juin prochain, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mercredi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les Français n'auront plus à respecter cette règle sanitaire à compter du 20 juin prochain.

"Le couvre-feu à 23 heures qui devait s'appliquer jusqu'au 30 juin cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche, soit 10 jours avant la date prévue", a affirmé le chef du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, soulignant que "les très bons résultats [sanitaires] enregistrés ne le justifient plus", a-t-il expliqué.

Plusieurs voix s'étaient dernièrement élevées pour demander la suppression du couvre-feu avant la fin du mois, s'appuyant sur une amélioration des indicateurs épidémiques, et alors que la règle semble de moins en moins respectée en France.

Fin de l'obligation du port du masque en extérieur

Par ailleurs, Jean Castex a également annoncé la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dès jeudi. "Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances, quand on se regroupe, quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade", a-t-il précisé.

"Les arrêtés préfectoraux qui régissent le port du masque en extérieur seront donc modifiés dès demain pour traduire cette nouvelle règle de bon sens au regard de l'évolution de la situation épidémique", a poursuivi le Premier ministre.

40 millions de primo-vaccinés fin août

En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos, notamment au travail, dans les commerces, dans les transports et dans tout lieu de rassemblement.

Après avoir franchi samedi dernier le cap de 30 millions de personnes vaccinées contre le Covid-19, Jean Castex a indiqué que la France vise désormais 40 millions de primo-vaccinés fin août...