Covid-19 : levée des dernières restrictions à New York et en Californie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au moment où les Etats-Unis ont franchi un triste seuil avec plus de 600.000 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie selon les chiffres de l'Université Johns-Hopkins, New York et la Californie, deux Etats parmi les plus peuplés du pays, ont annoncé mardi la levée des dernières restrictions sanitaires.

Lors d'une cérémonie organisée pour marquer "la réouverture complète de l'économie californienne", le gouverneur Gavin Newsom s'est réjoui "en ce 15 juin" de pouvoir "tourner la page, en finir avec les capacités limitées... avec la distanciation sociale".

"Nous avons administré plus de 40 millions de vaccins. A présent, plus de distanciation sociale. Plus de capacités limitées. Plus de couleurs ou de niveaux de comté. Et si vous êtes vacciné, plus de masques. C'est une bonne journée", a-t-il également écrit sur Twitter.

Levée des restrictions à New York

Dans l'Etat de New York, qui a été particulièrement impacté par l'épidémie l'an dernier, 70% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, permettant au gouverneur Andrew Cuomo d'annoncer, là aussi, la levée des dernières restrictions.

"L'Etat de New York est passé du taux de positivité le plus élevé au monde et aux Etats-Unis, à 48,16%, au taux de positivité le plus bas du pays, à 0,4%. Ce que New York a fait est extraordinaire. Nous sommes littéralement passés du pire au premier", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

Fireworks across New York State tonight, celebrating the 70% adult vaccination milestone. > >This is for all the essential workers who showed up and helped get us to this day. #NYTough pic.twitter.com/uip0KsOs4h

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo), via Twitter

Les restrictions concernant le port du masque, la distanciation sociale ou encore les capacités événementielles, sont ainsi levées "avec effet immédiat", a indiqué l'élu démocrate, ajoutant que l'Etat peut "désormais reprendre la vie telle que nous la connaissons"...