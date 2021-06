Covid-19 : les voyageurs du Canada et des Etats-Unis classés en "vert" par la France

Les touristes venus de ces deux pays pourront entrer librement en France s'ils sont vaccinés. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'ils présentent un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures à l'embarquement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement français a mis en place une classification avec un code couleur dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 pour permettre aux voyageurs étrangers de revenir en France cet été sous certaines conditions, un arrêté publié ce jeudi au Journal officiel a introduit quelques changements. Les Etats-Unis et le Canada rejoignent en effet la "liste verte".

"Les Etats-Unis passent en liste verte ! Amis, vous êtes tous les bienvenus en France. Welcome and enjoy your stay in France !", s'est réjoui le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne sur Twitter.

Les touristes venus de ces deux pays pourront ainsi entrer librement en France s'ils sont vaccinés. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'ils présentent un test PCR ou antigénique datant de moins de 72 heures à l'embarquement.

La Turquie bascule en "orange"

Les Etats-Unis figuraient jusqu'ici parmi les pays classés "oranges". De son côté, la Turquie sort de la zone "rouge" et bascule en "orange". Les Maldives, le Paraguay et l'Afghanistan sont, quant à eux, classés en "rouge".