Covid-19 : les vétérinaires et les dentistes autorisés à vacciner

Covid-19 : les vétérinaires et les dentistes autorisés à vacciner









La Haute autorité de santé a indiqué ce vendredi que ces professionnels allaient se rajouter à la liste de ceux qui peuvent déjà vacciner contre le Covid-19.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les vétérinaires et les dentistes vont pouvoir vacciner !... Saisie par le ministère de la Santé afin de rendre un avis concernant un projet de décret d'urgence sanitaire permettant d'autoriser de nouvelles catégories de professionnels de santé à participer à la campagne de vaccination, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé ce vendredi d'élargir la liste de ceux qui peuvent vacciner contre le Covid-19.

"L'arrivée croissante de doses de vaccins va permettre de réaliser des vaccinations à plus grande échelle dès le mois d'avril et nécessite de mobiliser plus de professionnels compétents afin de vacciner rapidement toutes les personnes concernées", a-t-elle souligné dans un avis.

"La HAS recommande donc de diversifier les profils des vaccinateurs, mais aussi des prescripteurs. Une formation sera nécessaire pour certains d'entre eux", a encore précisé l'autorité de santé...

Vacciner dans les centres de vaccination

Ainsi, les chirurgiens-dentistes pourront vacciner en ville et dans les centres de vaccination, a estimé la HAS. De leur côté, les vétérinaires pourront uniquement vacciner en centres de vaccination, mais seront habilités à procéder à l'intégralité de l'administration du vaccin, y compris la préparation des doses.

L'autorité de santé recommande aussi d'élargir les personnes autorisées à vacciner dans les centres de vaccination aux manipulateurs en radiologie, aux techniciens de laboratoire et aux étudiants en médecine et soins infirmiers.

Potentiellement près de 252.000 personnes supplémentaires

Comme souhaité par le gouvernement, l'implication de davantage de professionnels dans la vaccination contre le Covid-19 permettrait d'accélérer la campagne vaccinale, alors qu'un surcroît de livraisons de vaccins est attendu à partir du mois d'avril.

Un tel élargissement pourrait permettre potentiellement à près de 252.000 personnes supplémentaires de participer à la campagne de vaccination, indique la HAS. Depuis le début de la campagne de vaccination, 7.168.437 Français ont reçu au moins une dose de vaccin...