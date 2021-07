Covid-19 : les tests PCR et antigéniques sont désormais payants pour les touristes étrangers

"C'est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent", avait justifié le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'annonce avait été faite fin juin par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal : le dépistage du Covid-19 devient payant à compter de ce mercredi pour tous les touristes étrangers. "Nous avons décidé de rendre les tests payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers, à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques", avait-il détaillé aux 'Echos'.

"C'est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent. Et, les touristes qui viennent chez nous sont évidemment soumis au pass sanitaire", avait-il également justifié.

En mai dernier, la gratuité des tests pour les étrangers était pourtant défendue par le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Clément Beaune, au nom de "l'attractivité touristique, parce qu'on a envie de rester la première destination touristique européenne et mondiale". "C'est un enjeu économique pour nous", avait-il estimé lors du Grand rendez-vous Europe 1-CNews-Les Echos.

Des prix variables en Europe

Alors que la France avait choisi jusqu'ici de rembourser intégralement tous les tests pour les Français et les étrangers, les autres pays européens n'ont pas attendu cette annonce pour faire payer les touristes.

En Europe, les prix des tests PCR sont très variables. En Italie, il faut compter entre 50 et 100 euros, alors que le test antigénique peut être fait pour une vingtaine d'euros. En Espagne, un test PCR coûte entre 75 et 150 euros, tandis qu'un test antigénique s'élève à entre 30 et 45 euros, selon 'Le Parisien'.

Les touristes arrivant en France soumis au pass sanitaire

Mais c'est la Finlande qui affiche les tarifs les plus élevés parmi les pays d'Europe. Les touristes peuvent être amenés à débourser jusqu'à 249 euros pour un test PCR, et environ 165 euros pour un test antigénique. Les tarifs pratiqués en France sont globalement moins élevés que dans d'autres pays.

A noter également que les touristes qui arrivent en France sont soumis au pass sanitaire. Ils doivent ainsi présenter un test négatif, un certificat attestant d'un schéma vaccinal complet de plus de 14 jours, ou un test positif au Covid-19 datant de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois...