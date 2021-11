Covid-19 : les "terrasses éphémères" font place nette

"Si vous possédez une terrasse estivale, vous devez impérativement libérer l'espace occupé le 1er novembre et retirer toutes vos installations, conformément au Règlement des étalages et des terrasses (RET)", indique la Ville de Paris.

(Boursier.com) — Lundi 1er novembre apporte son lot de changements pour les ménages français, et marque au passage la fin provisoire des fameuses "terrasses éphémères", qui ont permis aux restaurants et aux bars parisiens d'étendre leur capacité d'accueil pendant la crise sanitaire. Ces installations, qui avaient vu le jour lors du déconfinement du printemps 2020 pour soutenir les établissements de la capitale mis à mal par l'épidémie de Covid-19, doivent en effet être démontées pour la période hivernale...

"Si vous possédez une terrasse estivale, vous devez impérativement libérer l'espace occupé le 1er novembre et retirer toutes vos installations, conformément au Règlement des étalages et des terrasses (RET) du 11 juin 2021", a indiqué la municipalité parisienne sur son site.

"Vous êtes tenu·e·s de bien vouloir remettre le domaine public en son état initial et en parfait état de propreté", poursuit-elle, ajoutant que dès ce lundi, des "agent·e·s assermenté·e·s de la Ville de Paris procéderont à des contrôles".

Des procédures de verbalisation et d'enlèvement

Si les lieux ne sont pas libérés ou si la présence d'encombrants est constatée, "des procédures de verbalisation et d'enlèvement" seront ainsi engagées contre les gérants des établissements qui ne respectent pas les règles, et à leurs frais...

Ces "terrasses éphémères" pourront néanmoins être réinstallées en avril prochain, le dispositif étant devenu pérenne et estival. "Les terrasses jusque-là dénommées 'éphémères' deviennent terrasses 'estivales'. Elles seront autorisées pour 7 mois dans l'année, du 1er avril au 31 octobre", indique la Ville de Paris.

12.000 établissements concernés à Paris

"Elles peuvent s'implanter devant les commerces sur les places de stationnement, les trottoirs, les terre-pleins, les placettes, et les rues temporairement piétonnisées, avec néanmoins des limites d'implantation et des restrictions", précise-t-elle... Les terrasses "estivales" doivent en effet respecter les prescriptions fixées dans le règlement des étalages et des terrasses et "concilier Parisiens désireux d'en profiter et riverains en quête de tranquillité".

Dans la capitale, quelque 12.000 établissements parisiens sont concernés et avaient installé des tables supplémentaires à l'extérieur...