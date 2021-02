Covid-19 : les quatre musées de Perpignan devront refermer leurs portes

Covid-19 : les quatre musées de Perpignan devront refermer leurs portes









Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu ce lundi les arrêtés municipaux autorisant la réouverture des musées de Perpignan...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pas d'exception aux règles sanitaires pour les musées de Perpignan !... Alors que la ville avait décidé de braver l'interdiction sans attendre une éventuelle annonce du gouvernement sur les lieux culturels contraints à la fermeture depuis fin octobre en raison de l'épidémie de Covid-19, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu ce lundi les arrêtés municipaux autorisant la réouverture des musées de Perpignan, a annoncé son maire Louis Alliot (RN).

"Le tribunal administratif de Montpellier vient de suspendre nos arrêtés d'ouverture des #musées de #Perpignan", a-t-il écrit sur Twitter. "Nous regrettons cette décision qui éloignera encore un temps nos concitoyens durement éprouvés par cette crise sanitaire. La culture est un besoin essentiel qui ne demande qu'à s'exprimer", a-t-il ajouté...

Pour rappel, quatre musées avait rouvert mardi dernier, dans la préfecture des Pyrénées-Orientales sur décision du maire. "On ne peut pas rester confinés indéfiniment", avait estimé Louis Alliot au micro de 'BFMTV'.

Réouverture d'un musée à Issoudun

"Madame la ministre de la Culture a fait des déclarations où il fallait accélérer et sortir de cette situation en tenant compte évidemment de la situation de la pandémie, ce que nous ferons à Perpignan", avait-il souligné, avant d'ajouter : "Il faut redonner de la vie tout simplement et on peut tout à fait le faire en respectant le protocole sanitaire".

Vendredi dernier, le maire (PS) d'Issoudun dans l'Indre avait à son tour annoncé rouvrir le musée de sa ville, l'Hospice Saint-Roch, dès samedi, tout en se désolidarisant de l'initiative similaire de l'édile de Perpignan.

Insupportable de continuer à penser que la culture ne fait pas partie des choses essentielles. Nous mettons en oeuvre tout ce qui est raisonnable dans le cadre des précautions sanitaires : respect des mesures de sécurité et notamment une jauge d'au moins 30 m2 par visiteurs. https://t.co/yKHAkSglMD >— André Laignel (@AndreLaignel), via Twitter

"Parce que les musées sont des lieux de culture essentiels"

"Parce que les musées sont des lieux de culture essentiels ; parce que les musées sont des lieux où le risque de contamination est le plus faible ; des lieux dans lesquels on ne mange pas, ne boit pas, ne fume pas, ou l'on est invité à ne pas toucher... leur fermeture permanente et totale est devenue manifestement disproportionnée", a justifié la mairie d'Issoudun sur son site.

"Insupportable de continuer à penser que la culture ne fait pas partie des choses essentielles. Nous mettons en oeuvre tout ce qui est raisonnable dans le cadre des précautions sanitaires : respect des mesures de sécurité et notamment une jauge d'au moins 30 m2 par visiteurs", avait également tweeté André Laignel, maire et vice-président de l'Association des Maires de France.