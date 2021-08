Covid-19 : les Etats-Unis recommandent d'éviter les voyages "non essentiels" vers la France

"Si vous devez voyager en France, assurez-vous d'être complètement vacciné avant le voyage", a conseillé l'agence fédérale américaine de santé...

(Boursier.com) — Face au nombre croissant de nouvelles infections au coronavirus, le CDC (Centers for Disease Control & Prevention) a déconseillé fortement aux Américains de se rendre en France pour les voyages dits "non essentiels", surtout les personnes non vaccinées.

"Evitez les voyages en France. Si vous devez voyager en France, assurez-vous d'être complètement vacciné avant le voyage", a appelé l'agence fédérale américaine de santé dans sa dernière recommandation mise à jour lundi.

"En raison de la situation actuelle en France, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque de contracter et de propager des variants du Coivd-19", a-t-elle également prévenu.

Niveau de risque "très élevé"

Le CDC a relevé au niveau 4 l'avertissement sanitaire, soit le niveau maximal de risque ("très élevé") à l'encontre de plusieurs pays, dont la France, ainsi que la Cisjordanie, Israël et la Thaïlande.

Dans une note distincte, le département d'Etat américain a également relevé lundi son avertissement concernant la France et l'Islande, demandant aux ressortissants américains de "ne pas voyager" dans ces deux pays.

Les Etats-Unis ont également fait part de leurs inquiétudes concernant la Croatie, l'Autriche, le Kenya ou encore la Jamaïque. Le CDC incite fortement les voyageurs non vaccinés à éviter les voyages "non essentiels" dans ces pays...