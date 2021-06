Covid-19 : les discothèques "amenées à ouvrir en juillet", confirme Olivier Véran

Le protocole sanitaire que devront appliquer les boîtes de nuit doit encore être défini, selon le ministre de la Santé.

(Boursier.com) — L 'horizon semble s'éclaircir pour les discothèques... Alors que le calendrier de déconfinement n'avait donné aucune perspective pour les boîtes de nuit, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi que la réouverture des établissements devrait intervenir au mois de juillet.

"Les discothèques seront amenées à ouvrir en juillet avec des conditions spécifiques", a-t-il expliqué sur 'BFMTV', précisant par ailleurs le protocole sanitaire que devront appliquer les établissements doit encore être défini. Le ministre a notamment évoqué l'éventualité de demander un pass sanitaire ou encore des systèmes d'aération à utiliser pour éviter des contaminations.

"Est-ce qu'il y a des systèmes d'aération requis ? Est-ce qu'on demande aux discothèques d'en prévoir lorsqu'il n'en existe pas ?... C'est tout cela que nous sommes en train de peaufiner", a-t-il poursuivi.

Réouverture le 2 juillet ?

"Le président de la République avait donné un rendez-vous pour en savoir plus, je continue de vous dire qu'à partir du 21 juin, on en saura plus", a ajouté le ministre de la Santé. En déplacement dans la Drôme début juin, Emmanuel Macron avait en effet évoqué cette date pour "une clause de revoyure".

Selon le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), la date du 2 juillet serait évoquée pour marquer la réouverture des boîtes de nuit, fermées depuis plus d'un an en raison de l'épidémie de Covid-19.

"Faire les choses proprement"

Réagissant sur les rassemblements de jeunes qui ont eu lieu récemment, Olivier Véran a souligné que le gouvernement souhaitait la réouverture des discothèques afin de contrer ce phénomène, assurant vouloir "faire les choses proprement".

Ce week-end notamment, les forces de l'ordre sont intervenues à l'esplanade des Invalides à Paris pour mettre fin à une fête géante non autorisées. Dimanche, une nouvelle fête rassemblant de nombreux jeunes a pris forme aux Tuileries. Des centaines de fêtards étaient également réunis sur une plage à Nice...