Covid-19 : le Royaume-Uni approuve le vaccin à dose unique de Janssen

(Boursier.com) — Un quatrième vaccin pour le Royaume-Uni... Après AstraZeneca, Pfizer et Moderna, le département de la Santé a annoncé ce vendredi que l'agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avait approuvé le vaccin unidose contre le Covid-19 Janssen du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson.

Le régulateur britannique "a annoncé aujourd'hui que le vaccin contre le Covid-19 Janssen répond aux normes attendues de sécurité, de qualité et d'efficacité. La Commission pour les médicaments à usage humain (CHM) a examiné la décision de la MHRA et l'a approuvée", souligne-t-on dans un communiqué.

"Il s'agit d'un coup de pouce supplémentaire pour la campagne de vaccination réussie au Royaume-Uni, qui a déjà sauvé plus de 13.000 vies, et cela signifie que nous avons désormais 4 vaccins sûrs et efficaces approuvés pour aider à protéger les gens contre ce terrible virus", a salué le ministre britannique de la Santé Matt Hancock.

20 millions de doses commandées

"Comme Janssen est un vaccin à dose unique, il jouera un rôle important dans les mois à venir alors que nous redoublerons d'efforts pour encourager tout le monde à recevoir leurs vaccins et potentiellement commencer un programme de rappel plus tard cette année", a-t-il ajouté.

Le département de la Santé indique que 20 millions de doses de ce vaccin, qui a suscité des craintes concernant d'éventuels effets secondaires, ont été commandées. "Les premières livraisons devraient arriver plus tard cette année", précise-t-il.

Mercredi, la Belgique a décidé de restreindre temporairement l'utilisation de ce vaccin contre le coronavirus aux plus de 40 ans. Un décès a été déclaré dans le pays chez une jeune patiente, poussant les autorités sanitaires à revoir les conditions d'attribution du sérum.